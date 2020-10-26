Silvan polisinden öğrencilere hikaye kitabı hediyesi

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Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde polisler tarafından öğrencilere hikaye kitabı hediye edildi.

Silvan İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından Silvan Geleceğine sahip Çık Projesi kapsamında ilkokul öğrencilerine hikaye kitabı hediye edildi. Silvan İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Büro Amirliğine bağlı trafik polisleri eğitimöğretim yılının başlamasıyla birlikte öğrencilere trafikte farkındandık kazandırmak amacıyla seyir halinde bulunan araçları durdurarak araç içerisinde okula giden öğrencilerle trafikte uyulması gereken kurallar hakkında sohbet etti. Sohbetin ardından öğrencilere trafik ile ilgili sorular yönelten trafik polisleri öğrencilere kitap hediye etti.

Konu ile ilgili açıklamalarda bulunan Silvan İlçe Emniyet Müdürü Bülent Aral, "Silvan Kaymakamlığımızın onayı ile yürüttüğümüz Silvan Geleceğine Sahip Çık Projesi kapsamında çalışmalarımız etkin ve verimli bir şekilde devam etmektedir. Silvan İlçe Emniyet Müdürlüğümüzce çocuklarımızın yanında olarak onları destekliyor ve her çocuğumuzun Silvan'ın geleceğinde yükselecek bir tohum olarak görüyoruz. Silvan'ın her karış toprağında bu şiarla hareket ediyoruz. Tüm çocuklarımıza ve öğrencilerimize 20202021 eğitim öğretim yılında başarılar diliyorum" dedi.

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