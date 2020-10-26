"Çocuklarım yatağa aç giriyor" diyen annenin sesini Başkan Beyoğlu duydu

Diyarbakır’ın Bağlar ilçesinde ikamet eden ve evinde yemek pişiremediği için ailece aç halde yatağa girdiklerini aktaran Ayzit ailesinin çığlığını, AK Partili Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu duydu. Başkan Beyoğlu, ailenin gıda ve temel ihtiyaçlarını karşıladı.

Bağlar ilçesinde ikamet eden ve evinde yemek pişiremediği için ailece aç halde yatağa girdiklerini aktaran Ayzit ailesine Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu sahip çıktı. Başkan Beyoğlu, eşinden ayrı olarak 3 çocuğu ile birlikte zor koşullarda hayata tutunmaya çalışan Ayşe Ayzit’e ulaşarak gıda ve temel ihtiyaç ürünleri desteğinde bulundu. 5 Nisan Mahallesi'nde eşinden ayrı olarak 3 çocuğu ile beraber tek gözlü evde yaşayan Ayşe Ayzit’i ziyaret eden belediye ekipleri, Başkan Beyoğlu’nun talimatıyla temin edilen gıda ve temel ihtiyaç ürünlerini kendisine takdim etti.



“Çocuklarımla beraber zor durumdayım”

Evde çalışacak kimse olmadığı için geçinemediklerini belirten 39 yaşındaki anne Ayşe Ayzit, fakir fukara babası olarak bildiği Başkan Beyoğlu’nun sesini duyarak destek olmasından dolayı mutlu olduğunu söyledi. Beyoğlu ile telefonda görüşen Ayzit, “3 çocuğum da küçük ve öğrenci. Gündelikçi olarak evleri temizleyerek çocuklarımı geçindirmeye çalışıyordum. Fakat şimdi sağlık sorunlarından onu da yapamıyorum. Kimi zaman yatağa aç girme tehlikesi yaşıyoruz. Hüseyin başkanın bu konularda duyarlı olduğunu biliyordum, Allah razı olsun duyar duymaz hemen bizimle iletişime geçti ve gıda desteği ulaştırdı. Kendisine dua ediyoruz. Şehir dışında olduğunu belirterek döner dönmez ziyarete geleceğini söyledi. Çocuklarımı iyi koşullarda yetiştirmek istiyorum” dedi.



“Vatandaşımızın bu durumda olmasına gönlümüz razı olmaz”

Anne Ayşe Ayzit’i telefonla arayan Başkan Beyoğlu, şehir dışında olduğu için olayı basından takip ettiğini belirterek Diyarbakır’a döndükten sonra aileyi ziyaret edeceğini dile getirdi. Beyoğlu, “Haberi okurken çok üzüldüm. ‘Çocuklarım yatağa aç giriyor’ ifadesi çok etkiledi. Buna gönlümüz ve vicdanımız razı olmaz. Bugüne kadar birçok vatandaşımıza yaptığımız gibi burada da zaman kaybetmeden harekete geçerek kendisine ulaştık. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatı ile göreve geldikten sonra başlatmış olduğumuz gönül seferberliğinde tüm vatandaşlarımıza ulaşarak sorun ve mağduriyetlerini gidermeye devam edeceğiz. Bu ailemizi de inşallah ilk fırsatta ziyaret ederek gerekli moral ve desteği sağlayacağız” diye konuştu.

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