Pandemi dönemi evlilik işlemlerine engel olmadı

Diyarbakır’ın Bağlar İlçe Belediyesi, pandemi döneminde de evlilik ve nikah işlemlerini sunduğu imkan ve kolaylıklar sayesinde aksamadan devam ettirdi.

Diyarbakır’ın ilçeleri arasında nüfus ve evlilik oranları en fazla artan ilçe olarak dikkat çeken Bağlar’da önceki yıllara ait bu hız pandemi döneminde de farklılık göstermedi. Salgının Türkiye’de görülmeye başlandığı mart ayından itibaren ilk başlarda düşüş gösteren evlilik oranları sonraki aylarda yükselişe geçti. Vatandaşların mağdur olmaması ve işlemlerin hızlı bir şekilde yerine gelmesi için Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu tarafından teknik destek ve personel takviyesi ile güçlendirilen evlendirme memurluğu bölümü belediyeye ait ek hizmet binasının içinde ve bahçesinde oluşturduğu alanlarda hemen her gün onlarca vatandaşın işlemini yerine getirdi.



Önlemler altında yapılan işlemler vatandaşı sevindirdi

7 aylık pandemi döneminde 794 çiftin evlilik ve nikah işlemi gerçekleştirildi. Bağlar Belediyesi, çeşitli suçlardan dolayı cezaevlerinde yatan tutuklu ve hükümlülerin işlemlerini kolaylaştırmak için aldığı önlemlerle de yüzleri güldürüyor. Talep üzerine cezaevlerine giden belediye personeli, bu yolla 4 çiftin işlemlerini gerçekleştirdi. Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu’nun talimatı üzerine, evlilik işlemleri için kuruma gelen vatandaşlara maske, dezenfekte ve HES kodu gibi kurallar uygulanarak işlemler yerine getiriliyor.

Başkan Beyoğlu, pandemi döneminde vatandaşların mağdur olmaması için gerekli tedbirleri alarak her alanda hizmet sağlamaya devam edeceklerini söyledi.

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