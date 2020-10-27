Diyarbakır'da En İyi Narkotik Polisi Anne Projesi hayata geçirildi

İçişleri Bakanlığı'nın Radyo Televizyon Gazetecileri Derneği ile birlikte yürüttüğü En İyi Narkotik Polisi Anne Projesi kapsamında, Diyarbakır'ın Yenişehir İlçe Kaymakamlığı Aile Destek Merkezlerinde uyuşturucuyla mücadelede annelere yönelik farkındalık ve bilinçlendirme çalışmaları başladı.

Yenişehir Kaymakamlığı, ilçede annelere yönelik En İyi Narkotik Polisi Anne Projesini, Aile Destek Merkezlerinde faaliyete geçirdi. Uyuşturucu kullanımına henüz başlamadan önüne geçmek ve bağımlılık boyutuna ulaşmaması için Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele biriminden polisler, Yenişehir Aile Destek Merkezlerinde bulunan annelere madde bağımlılığı eğitimi verdi.

Yenişehir Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Murat Beşikci, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun başlatmış olduğu bu proje ile birlikte farkındalığın sağlanacağını ve başta anneler olmak üzere toplumda bir bilinçlenmenin sağlanmış olacağını söyledi. Kaymakam Beşikci, "Çocuklarımızı korumak, onları bu zehirden uzak tutmak, bu mücadeleyi hep birlikte vermek zorundayız. Polisimiz, askerimiz dışarıda çocuklarımıza bu zehrin ulaşmasını engellemeye çalışırken annelerimizin de içeride çocuklarının davranışlarını izlemesi, güvenlik güçlerimizle iletişim halinde olması ve bu mücadelede bizlere kılavuzluk etmelerini istiyoruz" dedi.

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