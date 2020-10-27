Ergani'de yol yapım çalışması başlatıldı

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, yol açma, genişletme, stabilize ve yeni asfalt serme çalışmaları kapsamında Ergani ilçesi Gözlü, Kubik, Hasanören, Azabalı ve Şengür mahalleleri grup yolunda 16 kilometrelik sathi kaplama çalışmalarını sürdürüyor.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, kırsal mahallelerde başlattığı yol açma, genişletme, stabilize ve yeni asfalt serme çalışmalarına devam ediyor. Mevsim şartlarının uygun olması nedeniyle yol ve asfaltlama çalışmalarına yoğunluk veren Yol Yapım Bakım ve Altyapı Koordinasyon Daire Başkanlığı, şehrin en uzak bölgeleri dahil olmak üzere ihtiyaç olan her tarafında vatandaşların taleplerini karşılıyor.

Yol Yapım Bakım ve Altyapı Koordinasyon Daire Başkanlığı, Ergani ilçesine bağlı Gözlü, Kubik, Hasanören, Azabalı ve Şengür mahalleleri grup yolunda çalışma başlattı. Özelikle kış aylarında kötü hava koşullarından dolayı mağduriyet yaşayan vatandaşların mağduriyetinin giderilmesi için harekete geçen ekipler, 16 kilometre sathi kaplama asfalt serilecek grup mahalle yolunda alt temel serimini sürdürüyor. Ekipler, alt temel çalışmalarını tamamladıktan sonra sathi kaplama asfalt serme çalışmalarına başlayacak.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım Bakım ve Altyapı Koordinasyon Daire Başkanlığı, hava şartlarının elverdiği sürece kent merkezi ve kırsal mahallelerde yol yapım, bakım ve onarım çalışmalarına devam edecek.

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