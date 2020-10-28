Diyarbakır'da 4 aydır kayıp olan zihinsel engelli adam ölü bulundu

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Diyarbakır’ın Dicle ilçesine bağlı Uğrak Mahallesinde, yaklaşık 4 aydır kendisinden haber alınamayan zihinsel engelli şahıs, Eğil ilçesine bağlı Balım Mahallesi yakınlarında ölü bulundu.

Edinilen bilgiye Eğil ilçesine bağlı Balım Mahallesinde bir çoban, arazide hareketsiz şekilde yatan birini gördü. Haber verilmesi üzerine olay yerinde 112 acil sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan ilk incelemede şahsın hayatını kaybettiği belirlendi. Jandarma ekiplerince yapılan incelemede hayatını kaybeden kişinin yaklaşık 4 ay önce Dicle ilçesinde kaybolan zihinsel engelli 43 yaşındaki Ramazan Aydın olduğu anlaşıldı.

Olayla ilgili geniş çapta inceleme başlatıldı.

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