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HDP önündeki ailelerin çığlığı her geçen gün yayılmaya devam ediyor 422 gündür evlat nöbeti tutan ailelere 2 anne daha katıldı

İHA

HDP önündeki ailelerin çığlığı her geçen gün yayılmaya devam ediyor 422 gündür evlat nöbeti tutan ailelere 2 anne daha katıldı

Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde başlatılan evlat nöbeti eylemine 2 aile daha katıldı.
Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından kaçırıldığı iddiasıyla 3 Eylül 2019'dan itibaren farklı kentlerden Diyarbakır'a gelerek HDP il binası önünde oturma eylemi başlatan ailelerin sayısı gün geçtikçe artmaya devam ediyor. Evlat nöbetinin 422’nci gününde 2 aile daha direnişe katıldı.

"Ben 10 yıldır gülmeyi unuttum"
Edirne’de turizm otelcilik bölümünü okuyan ve 10 yıl önce 20 yaşındayken dağa kaçırılan Sinem Ekinci’nin annesi Hediye Ekinci, 10 yıldır kızından uzak kaldığını ve gülmeyi unuttuğunu söyledi. Ekinci, "Kızımı okul okuması için gönderdim, bizim gibi köyde sürünmesin diye, hayatı kurtulsun istedim. Orada beynini yıkadılar, gitti. Edirne’ye gittik aradık bulamadık. Erkek arkadaşının olduğunu söylüyordu, evlenip İspanya’ya gideceğini belirtmişti, duyduğuma göre Kuzey Irak’a gitmiş dediler. Huzurumuz şimdi yok, ne gecemiz gece ne de gündüzümüz gündüz. Ben 10 yıldır gülmeyi unutmuşum, geri gelsin yeter biz kaç yıldır yandık tutuştuk. Geri gelsin bağrıma basarım onun için ölürüm, geri gel kimse sana bir şey yapamaz kızım" dedi.

"Kızım gelmeden eyleme son vermeyeceğim"
17 yaşındayken Tunceli’de İngilizce dil bölümü lise 2 öğrencisi iken 6 yıl önce kandırılıp dağa kaçırılan Alev Turan’ın annesi Güllü Turan, 6 yıldır kızından haber alamadığını ve kızı gelmeden eyleme son vermeyeceğini aktardı. Acılı anne, "Alev okuldaydı kandırıldı götürüldü, çok aradık ama bulamadık. Dağa gittiğini söylediler, hiç haber alamadım. Alev dön eve, sana hasretim. Yabancı dil bölümünü okuyordu, ben de isterdim okuyup kendi mesleğinin sahibi olmasını hem kendini hem de bizi kurtarır diye, hayallerini yerine getiremedim. Biz karakola başvurduk gittiği zaman, araştırdık soruşturduk onlar götürmüş. Alev, anneleri gördüm ben de geldim senin için ne olur neredeysen, beni duyuyor ve görüyorsan dön eve bebeğim, sen gelene kadar burada bekliyorum" diye konuştu.
Anneler, daha sonra çocuklarının fotoğraflarını alarak diğer ailelerle birlikte evlat nöbeti eylemine katıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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