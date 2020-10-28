Diyarbakır'da Cumhuriyet Bayramı kutlamaları

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Mehmet Mucahit CEYLANNurettin FİDANCAN/DİYARBAKIR, (DHA) DİYARBAKIR'da, Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 97'nci yıl dönümü kutlamaları, Atatürk Anıtı'na çelenk sunumuyla başladı.

Anıt Park'taki törene; Vali Münir Karaloğlu, 7'nci Kolordu Komutanı Tümgeneral Yılmaz Yıldırım, İl Emniyet Müdürü Şükrü Yaman, Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Yavuz, resmi kurum temsilcileri ile askeri yetkililer katıldı. Koronavirüs tedbirleri kapsamında protokolün yerini aldığı törende 1 dakikalık saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu. Ardından, Valilik, Kolordu Komutanlığı ve Büyükşehir Belediyesi'nin çelenkleri Atatürk Anıtı'na bırakıldı.DHA-Genel Türkiye-Diyarbakır Mehmet Mucahit CEYLAN, Nurettin FİDANCAN

2020-10-28 14:24:19



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