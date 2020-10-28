Dicle’de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri

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Diyarbakır’ın Dicle ilçesinde, cumhuriyetin kuruluşunun 97’nci yıl dönümü düzenlenen etkinliklerle kutlandı.

Dicle Hükümet Konağı önündeki tören, Dicle Kaymakamlığı ve Belediye Başkanlığı çelenklerinin Atatürk anıtına bırakılması ile başladı. Törene, Dicle Kaymakam Vekili Eğil Kaymakamı İdris Arslan, Dicle Belediye Başkanı Felat Aygören, Dicle İlçe Jandarma Komutanı Enis Kurt, İlçe Emniyet Amiri Özkan Büyükyılmaz İlçe Milli Eğitim Müdürü Muhammed Ensari, kamu kurum müdürleri ve vatandaşlar katıldı. Korona virüs tedbirlerin alındığı törende çelenk sunulmasının ardından 1 dakikalık saygı duruşu gerçekleştirilip İstiklal Marşı okundu.

Çelenk sunumu ve saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasının ardından tören sona erdi.

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