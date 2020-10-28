DÜ senatosundan Fransa Cumhurbaşkanı Macron’a kınama

Dicle Üniversitesi senatosu, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un Türkiye’ye, İslam'a, Hz. Muhammed'e (sav) ve Müslümanlara yönelik kışkırtıcı söylemleri kınadı.
Üniversiteden yapılan açıklamada, son günlerde Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un Türkiye'ye, İslam'a, Hz. Muhammed'e (sav) ve Müslümanlara yönelik kışkırtıcı söylemlerinin, başta ülkemiz olmak üzere tüm İslam aleminde tepkiyle karşılandığı belirtildi. Açıklamada, "Macron’un söz konusu açıklamalarından cesaret alan Charlie Hebdo Dergisi, ifade özgürlüğü sınırlarını aşarak Müslümanları ve Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın şahsında ülkemizi ve milletimizi hedef alan iğrenç bir karikatür yayınlamıştır. Dicle Üniversitesi senatosu olarak ülkemizin tüm kesimlerini, bu çirkin açıklama ve yayınlar karşısında haktan yana tavır almaya davet etmekteyiz. Macron’un söz konusu açıklamalarını ve Charlie Hebdo Dergisinin bu minvaldeki yayın politikasını şiddetle kınadığımızı kamuoyuyla paylaşırız" denildi.
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
İddaa
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Canlı Skor
-
Yazarlar
-
Video
- Magazin
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Gastro
-
Röportajlar
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.