26 yaşındaki gençten 4 gündür haber alınamıyor

Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde 4 gün önce akşam saatlerinde evden çıkan 26 yaşındaki Dindar Gür'den haber alınamıyor.

Silvan ilçesi Bahçelievler Mahallesi Dr. İsmail Beşikçi Caddesinde ikamet eden 26 yaşındaki Dindar Gür, 4 gün önce akşam saatlerinde evden çıktı. Bir süre kendisinden haber alamayan aile üyeleri, durumu polise bildirdi. Dindar Gür'ün babası Müfit Gür, oğlum pazar günü akşam saatlerinde evden çıktığını, o günden beri kendisinden haber alamadıklarını söyledi. Baba Gür, "Her yerde aramamıza rağmen hiç bir haber alamadık. Çocuğumuzun bulunması için yetkililerden yardım bekliyoruz" dedi.

Polis, Gür'ün bulunması için çalışma başlattı.

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