Başkan Beyoğlu: “Avrupa’dan yükselen saldırılar bizi daha çok kenetlendirmeli"

AK Partili Diyarbakır’ın Bağlar İlçe Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, Avrupa'da son dönemlerde artan İslam’a ve Türkiye’ye yönelik saldırıların rastlantı olmadığını dile getirerek 100 yıl önce Türk milleti üzerinde oynanan oyunun yeni bir versiyonla sahnelendiğini söyledi.

Avrupa'da son dönemlerde artan İslam ve Türkiye karşıtı saldırılara bir tepki de Diyarbakır'dan AK Partili Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu'ndan geldi. İslam dünyasının hamisi olan Türkiye'nin ve onun liderinin hedef seçilmesinin manidar olduğunu belirten Beyoğlu, “Yüce dinimize, alemlere rahmet olarak gönderilen peygamber efendimize, ülkemize ve Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın kişilik hakları hedef alınarak yapılan alçak yayın ve söylemleri lanetliyorum. Bu tablo batı medeniyetinin çirkin yüzünü göstermektedir. Milli şairimiz Mehmet Akif Ersoy'un dediği gibi edep, haya ve ahlaki değerlerden kopmuş tek dişi kalmış canavar. Ne zihniyeti kokuşmuş olan Macron ne de onların paçavrası yayın organları sevgi ve merhamet dini İslam’a, onun merhamet abidesi peygamberine ve İslam dünyasının umudu liderimiz Recep Tayyip Erdoğan'a leke süremez. O leke onların alnında utanç vesikası olarak kalacaktır. Bir asır önce cihan devleti Osmanlı ve bunlara karşı direnen Sultan Abdülhamid Han, bugün ise Türkiye cumhuriyeti ve lideri Erdoğan hedef. Oyun ve senaristler hep aynı. Bu sinsi kafa yapısı hiç değişmiyor” dedi.



"Millet olarak kenetlenmeliyiz"

Avrupa'dan yükselen saldırıların uyuyan devi uyandırmasına vesile olmasını beklediklerini anlatan Beyoğlu, millet olarak daha çok kenetlenmeleri gerektiğini vurguladı. Beyoğlu, “Halkımız ‘her şerde hayır vardır’ sözünü çok sever. Bu hayasızca saldırıları bir fırsat bilip oynanan oyunu görmeli ve daha çok kenetlenmeliyiz. Bu asil ve necip millet bir asır önce kendisini yok etmek isteyen emperyalizme unutamayacağı bir tokat indirdi. Bunun acısıyla saldırıyorlar. Bugün bölgesinde ve dünyada söz sahibi olan bir Türkiye ve lideri var. Bu yüzden bizi teslim almak istiyorlar. Dini değerlerden ekonomiye kadar her yerden zarar vermeye çalışıyorlar. Cumhuriyetimizin 100. yılına giderken daha çok çalışıp ülkemizi muasır medeniyetler seviyesine çıkararak ve ülkemizin etrafında kenetlenerek en güzel cevabı vermeliyiz. Bu vesile ile halkımızın 29 Ekim Cumhuriyet Bayramını tebrik eder, cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, silah arkadaşlarını ve şehitlerimizi rahmetle ve minnetle yad ediyorum” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.