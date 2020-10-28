Minik kursiyerler Cumhuriyet Bayramını kutladı

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Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı Çocuk Şube Müdürlüğü bünyesindeki kurslarda eğitim gören minik öğrenciler, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramını düzenlenen özel bir etkinlikle kutladı.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı Çocuk Şube Müdürlüğü bünyesindeki kurslarda eğitim gören minik öğrenciler, eğitmenleriyle birlikte 29 Ekim Cumhuriyet Bayramını kutladı. Korona virüs tedbirlerine uyularak ailelerin de katıldığı etkinlikte Çocuk Şube Müdürlüğü, miniklerin Cumhuriyet Bayramı için çizdiği resimleri sergiledi. Minikler etkinlikte Kurtuluş Savaşı şehitlerini ve gazilerini de unutmayarak onları da andı. Minikler, daha sonra Sümerpark Ortak Yaşam Alanında ellerinde bayraklarla şarkılar söyleyerek Cumhuriyet Bayramının coşkusunu yaşadı.

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