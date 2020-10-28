Diyarbakır'da koronavirüs tedbirli 'Mevlid Kandili' programı

Burak EMEK/ DİYARBAKIR (DHA)DİYARBAKIR'da tarihi Ulu Cami'de, `Mevlid Kandili´, koronavirüs tedbirleri alınarak gerçekleştirildi.
Merkez Sur ilçesinde bulunan ve İslam dünyasının 5´inci Harem-i Şerifi olarak kabul edilen tarihi Ulu Cami'de koronavirüs tedbirleri kapsamında Hazreti Muhammed´in doğduğu gece olarak kabul edilen `Mevlid Kandili´ gerçekleştirildi. Vatandaşların maskesiz içeri alınmadığı ve sosyal mesafeye uygun dizayn edilen camide İl Müftüsü Yavuz Selim Karabayır yatsı namazını kıldırdı. Pandemi kurallarının sık sık hatırlatıldığı gecede, namaz sonrasında Kuran-ı Kerim tilaveti yapıldı. Program, daha sonra 'Peygamber ve çocuk konulu' temanın anlatımıyla sona erdi.
DHA-Genel Türkiye-Diyarbakır Burak EMEK
2020-10-28 22:19:19
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