Koronavirüslü kişinin tükürdüğü 9 yaşındaki çocuk: Bildiği halde tükürdü

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Koronavirüslü kişinin tükürdüğü 9 yaşındaki çocuk: Bildiği halde tükürdü

DHA

Koronavirüslü kişinin tükürdüğü 9 yaşındaki çocuk: Bildiği halde tükürdü


Burak EMEKNurettin FİDANCAN/DİYARBAKIR, (DHA)DİYARBAKIR'da pozitif tanıyla karantinada olması gereken üst kat komşuları A.Ç. tarafından yüzüne tükürülen 9 yaşındaki E.U., o anları anlattı. E.U, A.Ç.´den önce kızının da yüzüne tükürdüğünü belirterek, "Bildiği halde tükürdü. 'Biz ölünce onlar da ölsün' diye düşündüler" dedi.
Olay, pazar günü Bağlar ilçesi Kaynartepe Mahallesi'nde meydana geldi. Birinci katta oturan Y.U., banyosunun tavanından su damlayınca, üst kat komşusu A.Ç.´nin eşine rahatsızlığını dile getirdi. Bu durumdan şikayetçi olan Y.U., eşi M.U.'ya da anlattı. Olay akşamı koronavirüs testi pozitif olan ve karantinada olması gereken A.Ç., Y.U.´nun kapısını çaldı. Kapıyı Y.U. ve eşi M.U. açtı. A.Ç. ile M.U. arasında kısa süre sonra tartışma yaşandı. Bu sırada A.Ç.'nin bina girişinde bekleyen kızı, marketten ekmek alıp gelen M.U.'nun kızı E.U.'nun yüzüne tükürdü. Koşarak evlerine gelen E.U.'ya kapı girişinde bu kez de A.Ç. tükürdü. Anne Y.U. bunun üzerine kavga çıkmasın diye eşi M.U. ve kızını içeriye alarak, kapıyı kapattı. A.Ç., bu kez bıçakla gelip, tehdit ederek, kapıyı açmalarını istedi.
İhbar üzerine adrese gelen Bağlar ilçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, tarafları bina girişine indirerek kimlik sorgusu yaptı. Yapılan sorguda, A.Ç.'nin koronavirüslü olduğu ve karantinada olması gerektiği tespit edildi. Bunun üzerine, filyasyon ekiplerine bilgi verildi. Gelen filyasyon ekipleri A.Ç.'yi karantinaya alarak, yurda götürdü. Karantinayı ihlalden de 3 bin 150 TL idari para cezası kesildi. E.U.'ya ise Covid-19 testi yapıldı. 
'BİLDİĞİ HALDE TÜKÜRDÜ, BİZ ÖLÜNCE ONLAR DA ÖLSÜN DİYE'
Demirören Haber Ajansı'na (DHA) konuşan E.U., ekmek almak için fırına gittiğini, döndüğünde bu olayı yaşadığını belirterek, "Babası da geldi kapımıza saldırdı, o da tükürdü. Sonra ablası merdivenden geçerken benim ablam 'neden tükürdün, size laf mı attı?' diye sordu. Bir şey demeden o da tükürdü ve çöp torbasını attı. Ondan sonra eve gitti. Polisi çağırdık kavga çıkmasın diye. Polis geldi ifademizi aldı. Sonra da doktorlar geldi. Benim testimi yaptılar. Aileme bulaşır diye korktum. Ailem ölürse, kardeşim tek kalırdı. Bu zamanda virüs var, insan nasıl tükürür? Sadece kızı da değil, babası, annesi, hepsi yaptı. Bana bulaşsa, ben eve geleceğim, oraya buraya dokunacağım. Sonra ailem yanlışlıkla dokunacak. Onlar da olurdu. Kardeşimin belki tedavisi olurdu ama diğerleri ölürdü. Neden tükürdün? Bir şey mi dedik? Ne oldu? Neden? Bildiği halde tükürdü. 'Biz ölünce onlar da ölsün' diye tükürdü diye, düşünüyorum" dedi.
'5 YILDIR, BANYODAN KİRLİ SU AKIYOR'
Olayı anlatan Y.U. ise kavganın en büyük sebebinin 5 yıldır, üst katın banyosundan akan kirli su olduğunu ifade ederek, sorunun çözülmesini istediğini söyledi. Y.U., şöyle konuştu:
"Çünkü biz zarar görüyoruz. Kadın 'ben yapmayacağım' diyor. 'Ev sahibini çağır' diyorum, o da onlara 'ben kesinlikle kiradan kesmiyorum' demiş. Kadın da 'benim imkanım yok' diyor. Bana, 'evden çıkın o zaman' diyor. Biz ev sahibiyiz, onlar kiracı. Yöneticiye de söyledim. 'Beni ilgilendirmiyor, bu senin sıkıntındır' dedi. Bu 5 yıldır böyle sürüyor. Sürekli saldırı, küfür, aşağılama, çöp atma, halı silkeleme ve kapıya gittiğimde oğlu bile bana saldırıyor. Ben burada mağdurum. Allah korusun benim eşimi öldürseler, çocuklarım ortada kalsa, kim bakacak. Yazıklar olsun diyorum. İnsanlık ölmüş. Eğer bunu yapıyorsa bütün insanları öldürmüş demektir. Dışarı çıkmaması lazım, maske takması lazım. Hiçbir hakkı yok, bu şekilde çocuklarıma tükürmeye. Biz artık onlarla baş edemiyoruz. Biz çözüm istiyoruz."DHA-Güvenlik Türkiye-Diyarbakır Burak EMEK, Nurettin FİDANCAN
2020-10-29 08:34:17

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Diyarbakır’da bisiklet kulübü sağlıkçılar için pedal çevirdi Diyarbakır’da sağlıkçılar unutulmadı, DÜ hastanesinde sürpriz yapıldı
YEREL HABERLER Diyarbakır’da bisiklet kulübü sağlıkçılar için pedal ...
Diyarbakır'da koronavirüs tedbirli 'Mevlid Kandili' programı
YEREL HABERLER Diyarbakır'da koronavirüs tedbirli 'Mevlid Kandili' ...
Amed Sportif Faaliyetler ikinci yarıda güldü
YEREL HABERLER Amed Sportif Faaliyetler ikinci yarıda güldü
Diyarbakır’da doğalgaz ana borusunda kaçak paniğe yol açtı
YEREL HABERLER Diyarbakır’da doğalgaz ana borusunda kaçak paniğe yol ...
Minik kursiyerler Cumhuriyet Bayramını kutladı
YEREL HABERLER Minik kursiyerler Cumhuriyet Bayramını kutladı
Diyarbakır’da kaçak elektrik şebekesi yakalandı
YEREL HABERLER Diyarbakır’da kaçak elektrik şebekesi yakalandı
Başkan Beyoğlu: “Avrupa’dan yükselen saldırılar bizi daha çok kenetlendirmeli"
YEREL HABERLER Başkan Beyoğlu: “Avrupa’dan yükselen saldırılar bizi ...
26 yaşındaki gençten 4 gündür haber alınamıyor
YEREL HABERLER 26 yaşındaki gençten 4 gündür haber alınamıyor
Silvan'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri
YEREL HABERLER Silvan'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri
DÜ senatosundan Fransa Cumhurbaşkanı Macron’a kınama
YEREL HABERLER DÜ senatosundan Fransa Cumhurbaşkanı Macron’a kınama
Dicle’de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri
YEREL HABERLER Dicle’de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri
Diyarbakır'da Cumhuriyet Bayramı kutlamaları
YEREL HABERLER Diyarbakır'da Cumhuriyet Bayramı kutlamaları
Merdivenden zıplayarak indi, yaya ile böyle çarpıştı
YEREL HABERLER Merdivenden zıplayarak indi, yaya ile böyle çarpıştı
Bir kişinin öldüğü yangında duvarda asılı bulunan Türk bayrağı zarar görmedi
YEREL HABERLER Bir kişinin öldüğü yangında duvarda asılı bulunan ...
Evlat nöbetindeki ailelerden HDP’li vekil Gergerlioğlu’nun ‘insan kaçırma’ iddiasına sert tepki Evlat nöbetindeki Süleyman Aydın: "Kadına tecavüz HDP’de, kadına şiddet HDP’de, bunların hepsi HDP’de mevcuttur. HDP bunları artık niye inkar ediyor”
YEREL HABERLER Evlat nöbetindeki ailelerden HDP’li vekil ...
HDP önündeki ailelerin çığlığı her geçen gün yayılmaya devam ediyor 422 gündür evlat nöbeti tutan ailelere 2 anne daha katıldı
YEREL HABERLER HDP önündeki ailelerin çığlığı her geçen gün ...
Bağlar, yeni nefes alanlarıyla güzelleşiyor
YEREL HABERLER Bağlar, yeni nefes alanlarıyla güzelleşiyor
Diyarbakır'da 4 aydır kayıp olan zihinsel engelli adam ölü bulundu
YEREL HABERLER Diyarbakır'da 4 aydır kayıp olan zihinsel engelli ...
Kaza sonucu aracın altında kaldı, babasının elini bir an olsun bırakmadı
YEREL HABERLER Kaza sonucu aracın altında kaldı, babasının elini bir ...
Manisa'dan Diyarbakır'a okul kardeşliği
YEREL HABERLER Manisa'dan Diyarbakır'a okul kardeşliği
Mardin'de 1700 yıllık kilise 7 milyon 250 bin liraya internetten satışa çıkarıldı
YEREL HABERLER Mardin'de 1700 yıllık kilise 7 milyon 250 bin liraya ...
Ergani'de yol yapım çalışması başlatıldı
YEREL HABERLER Ergani'de yol yapım çalışması başlatıldı
Diyarbakır’da Bilgi Evi öğrencilerine tenis kursu
YEREL HABERLER Diyarbakır’da Bilgi Evi öğrencilerine tenis kursu
Diyarbakır’daki mezarlıklarda temizlik ve bakım çalışması
YEREL HABERLER Diyarbakır’daki mezarlıklarda temizlik ve bakım ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X