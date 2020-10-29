HDP önünde evlat nöbeti tutan ailelerden 29 Ekim kutlaması



Burak EMEKNurettin FİDANCAN/DİYARBAKIR, (DHA)DİYARBAKIR'da terör örgütü PKK tarafından kaçırılan çocuklarının bulunmasını isteyen aileler, eylemlerinin 423'üncü gününde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı kutladı.

Diyarbakır'da yaşayan Mehmet Akar, geçen yıl 21 Ağustos'ta ortadan kayboldu. Akar'ın annesi Hacire Akar, 1 gün sonra HDP Diyarbakır il binası önüne geldi. Oğlunun HDP'liler tarafından dağa kaçırıldığını söyleyen anne Akar, il binası önünde oturma eylemi başlattı. Eylemin 3'üncü gününde ortaya çıkan Mehmet Akar, mahkemece ev hapsiyle cezalandırıldı. Oğluna kavuşup, eylemine son veren Hacire Akar, çocukları kayıp annelere çağrıda bulundu. Akar'ın çocuğuna kavuşması, çocukları terör örgütü PKK tarafından kaçırılan aileler için umut oldu. Akar'ın çağrısıyla harekete geçen çocukları kayıp aileler, 3 Eylül'de HDP binası önünde oturma eylemine başladı.

EVLADINA KAVUŞAN AİLE SAYISI 19 OLDU

Hacire Akar'ın oğlu Mehmet'in yanı sıra eyleme katılanlardan Hatice Ceylan'ın oğlu Cafer, Hüsniye-Hüseyin Kaya çiftinin kızları Mekiye, Halime Kadran'ın torunu Halil İbrahim, Necla-Metin Açan çiftinin oğlu Harun, Nizamettin-Aslıhan Eşrefoğlu çiftinin oğlu Hüseyin, Gevriye Ayhan'ın kızı Pelda, Melik Aslan'ın oğlu Volkan, Muhteber Birlik´in oğlu Veysi, Cahide Alkan'ın oğlu Mehmet Emin, Şahize Altınkaynak'ın kızı Halise Alptekin, Naime Dalmış'ın kızı Tekoşin Açar, Sait Açar'ın oğlu Haşim, Cemal Ertaş'ın oğlu Ramazan, Sever Fidan'ın oğlu Tayfur Fidan, Gülşen Çetin'in oğlu Erdal Çetin, FahrettinMeryem Akkuş çiftinin oğulları Erkan, Fattah-Perihan Kaya çiftinin oğlu Cuma ile en son Safiye-Mehmet Emin Coşkun çiftinin oğlu İbrahim Coşkun'un da teslim olmasıyla evlatlarına kavuşan aile sayısı 19 oldu.

AİLELER CUMHURİYET BAYRAMINI KUTLADI

HDP Diyarbakır İl Başkanlığı binasında önünde evlatları için oturma eylemini sürdüren aileler, Türkiye Cumhuriyeti'nin 97'nci yıl dönümünü düzenlendikleri etkinliklerle kutladı. Ellerinde Türk bayraklarını sallayan aileler, ay yıldızlı balonları gökyüzüne bıraktı.

5 yıl önce 15 yaşındayken kaçırılan oğlu Özkan için oturma eylemini sürdüren Süleyman Aydın, Cumhuriyet Bayramı'nı kutlamanın heyecanını yaşadıklarını söyledi. Aydın, "Biz çocuklarımızın dönmesini istiyoruz. Artık çifte bayram yaşamak istiyoruz. Eylemimizin ilk gününden beri bizi yalnız bırakmayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya eylem yapan anne ve babalar olarak teşekkür ediyoruz, bayramlarını kutluyoruz. Büyük bir mücadele veriyorlar çocuklarımız için. 19 evladımızı kurtardılar bu zalimlerin elinden. Darısı bizim çocukların başına olur. İnşallah bizim çocuklarımız da güvenlik güçlerine teslim olur. Türk ulusunun en büyük kazanımı olan cumhuriyetin 97'nci yıl dönümünü kutlamanın onuru ve gururunun heyecanını yaşıyoruz. Biz evlat nöbeti tutan anneler ve babalar olarak bütün Türkiye'nin Cumhuriyet Bayramı'nı kutluyoruz. Yaşasın Türkiye Cumhuriyeti Devleti" dedi.

'HDP'DEN VE PKK'DAN EVLATLARIMIZI İSTİYORUZ'

2015 yılında, vatani görevi için usta birliğine giderken, Tunceli'nin Pülümür ilçesinde PKK'lı teröristler tarafından kaçırılan Müslüm Altıntaş'ın annesi Songül Altıntaş ise başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın olmak üzere herkesin bayramını kutladığını dile getirdi. Altıntaş, "Biz evladımızı istiyoruz. Sonuna kadar da buradayız. Kalkmıyoruz buradan çocuklarımızı almadan buradan gitmeyeceğiz. Biz burada HDP'den ve PKK'dan evlatlarımızı istiyoruz" diye konuştu.

2015'te usta birliğine giderken Tunceli-Pülümür yolunda PKK'lı teröristlerce kaçırılan oğlu Adil için eylem yapan Cennet Kabaklı da Cumhuriyet Bayramı'nı kutlayarak burada evlat nöbetine devam edeceklerini ifade etti.DHA-Genel Türkiye-Diyarbakır Burak EMEK, Nurettin FİDANCAN

2020-10-29 15:18:42



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