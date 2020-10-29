Diyarbakırlı çocuk ve gençlerden spor şöleni coşkusu

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları çerçevesinde spor şöleni düzenledi.

Cumhuriyetin 97. yıl dönümü kutlamaları kapsamında Diyarbakır’da bir dizi etkinlik gerçekleştirildi. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Daire Başkanlığı tarafından Kayapınar ilçesinde bulunan Yeşil Kuşak Parkında 718 yaş arası çocuklara yönelik 'Haydi Gençler 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Spor Şöleninde Buluşuyoruz' adı altında yapılan etkinliğe çocuklar, gençler ve aileleri büyük ilgi gösterdi.



Korona virüs kuralları üst seviyede tutuldu

Pandemi kurallarına azami şekilde dikkat edilen etkinlikte, çocuk ve gençler ateş ölçümünün ardından etkinlik alanına alındı. Etkinlik alanın dört bir yanına yerleştirilen dezenfektan üniteleri ile hijyen kurallarına dikkat edilip, katılımcılara maske dağıtımı yapıldı.

Çocuk ve gençlerin gönüllerince eğlendiği etkinlikte, masa tenisi, ayak tenisi, voleybol, dart, langırt, eğlenceli atletizm oyunları ile kay kay, bisiklet ve paten gösterileri sergilendi. Etkinlikte keyifli dakikalar geçiren çocuk ve gençler, aynı zamanda takım çalışmasını, ortak aktiviteye katılmayı, sosyalleşmeyi ve bir süreliğine de olsa teknolojik cihazlardan uzak durmayı öğrendi. Etkinlik sonunda ise katılımcılara kek, meyve suyu ve su ikramında da bulunuldu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.