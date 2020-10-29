Diyarbekirspor'dan Azerbaycan’a bayraklı destek

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Misli.com 3. Lig 1. Grup ekibi Diyarbekirspor, Ermenistan'ın işgal ettiği Dağlık Karabağ topraklarını kurtarmak için mücadele eden kardeş ülke Azerbaycan'a anlamlı bir destek verdi.

Yeşilkırmızılı kulüp, Denizli temsilcisi Kızılcabölükspor ile yapacağı maç öncesinde Diyarbakır Stadı'na Türkiye ve Azerbaycan bayraklarını astı. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'na denk gelen bu hareket takdir topladı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.