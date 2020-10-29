Diyarbakır’da Cumhuriyet’in 97. yıl dönümü konseri Konserde ‘Çırpınırdı Karadeniz’ adlı eserle Azerbaycan’a destek mesajı verildi

Diyarbakır merkez Kayapınar Belediyesi Korosu, Cumhuriyet’in 97. yılı dolayısıyla vatandaşların sosyal medya üzerinden izleyebileceği konser düzenlerken, konserde Azerbaycan’a destek mesajı verildi.

Diyarbakır merkez Kayapınar ilçe Belediyesi Korosu Cumhuriyet’in 97. yıl coşkusunu pandemi tedbirlerine uygun olarak vatandaşların sosyal medya üzerinden izleyebileceği konser düzenledi. Cumhuriyetin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün sevdiği eserleri sosyal medya kullanıcıları için seslendiren Kayapınar Belediyesi Korosu programın sonunda Çırpınırdı Karadeniz adlı eserle Azerbaycan’a destek mesajı verdi.



“Cumhuriyetimizi kuruluşunu İlk günkü heyecanla yaşıyoruz”

İlçe Kaymakamı ve Belediye Başkanı Ünal Koç, Cumhuriyetin 97. yıl dönümünü pandemi tedbirlerine uygun olarak ilk günkü heyecanla yaşadıklarını ifade ederek, “Cumhuriyetin; 215 kilogram ağırlığındaki top mermilerini sırtlayan Seyit Onbaşı’nın inancını, ‘Sağ kolumu kaybettim ama sol kolum var’ diyen Mehmet Çavuş’un mücadelesini, ‘Minareden ezan sesi kesilecekse, camilerin kandilleri sönecekse, sütüm sana haram olsun’ diyen analarımızın fedakarlıklarını temsil ediyor. Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün sevdiği eserleri seslendiren Kayapınar Korosuna ve çalışmalarda emeği geçenlere teşekkür ederim” diye konuştu.

Yapılan konuşmanın ardından konser ‘Çırpınırdı Karadeniz’ adlı eserle Azerbaycan’a destek mesajı verilmesiyle son buldu.

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