Diyarbakır’da Mevlid-i Nebi Haftası etkinlikleri

Diyarbakır’da bir tatlıcı Mevlidi Nebi Haftası nedeniyle işitme engelli Kur'an kursunda eğitim gören kız öğrencilere tatlı ikramında bulundu.

Tatlıcı Zeki Alakuş'un işletmesinde gerçekleştirilen etkinliğe Diyarbakır İl Müftü Yardımcısı Fatime Kartı, iş adamları Mehmet Sinan Güngür, Vahit Güngür ve kursiyerler katıldı. Mevlidi Nebi Haftası nedeniyle kendilerine böyle bir ikram bulunan Zeki Alakuş'a teşekkür ettiğini belirten İl Müftü Yardımcısı Fatime Kartı, "Engelli kardeşlerimiz toplumun dezavantajlı kesimlerini oluşturuyor. Biz bu kesime de eğitim veriyoruz ve manevi olarak destekliyoruz ve aynı zamanda Kur'an ile dini eğitim veriyoruz. Düzenlenen bu etkinlikte işitme engelli kardeşlerimiz ağırlandı. Kurum sahibi Zeki Alakuş ile iş adamları Mehmet Sinan Güngür, Vahit Güngür'e çok çok teşekkür ediyoruz” dedi.

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