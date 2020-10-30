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Dicle Üniversitesi´nde profesörler, günde 4 ton dezenfektan üretiyor

DHA

Dicle Üniversitesi´nde profesörler, günde 4 ton dezenfektan üretiyor


Emrah KIZILSerdar SUNAR/ DİYARBAKIR, (DHA)DİCLE Üniversitesi´nde bir grup profesör, Teknokent bünyesinde Ar-Ge ve üretim merkezi kurarak, günde 4 ton dezenfektan üretimi yapmaya başladı. 
Koronavirüs salgınıyla beraber dünya genelinde olduğu gibi Türkiye'de de dezenfektan ürünlerinin kullanımı arttı. Bu durumun üzerine bazı fırsatçılar, merdiven altı mekanlarda sahte dezenfektan ürünleri üretmeye başladı. Sahte ürünlerin insan sağlığını tehdit ederken, Dicle Üniversitesi'nde görevli profesörler, Dicle Teknokent bünyesinde bir araya gelerek kurdukları Ultron Kimya'da Ar-Ge çalışmalarının ardından dezenfektan üretimine başladı. Günde 4 ton üretim kapasitesine sahip merkezde, kamu kurum ve kuruluşlarının dezenfektan ihtiyacını uygun fiyatlarla karşılayan ekip, e-ticaret üzerinden de vatandaşların taleplerini karşılayacak. Ekip, talebin artmasına bağlı olarak üretim kapasitesini artırmayı hedefliyor. 
'HİJYEN SEKTÖRÜ İSTİSMARA ÇOK AÇIK'
Dicle Üniversitesi Fen Fakültesi Kimya Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Murat Aydemir, pandemi sürecinde hijyen sektörünün istismara açık olduğunu uyarısına bulundu. Prof. Dr. Aydemir, "Dezenfektan, kolonya, sıvı sabun ve benzeri hijyen sektörünü oluşturan ürünlerin istismara çok açık olduğunu gördük. Bu anlamda biz akademisyenler de acaba, biz bu ürünleri gerekli koşullarda daha düşük bir maliyetle üretebilir miyiz? diye bir çalışma içerisine girdik. Bu anlamda Teknokent'te bir şirket kuruldu. Şirket bünyesinde uzman bir ekip tarafından hijyen sektörünü oluşturan fragmanları tek tek inceleyerek, özellikle sıvı sabun, kolonya, dezenfektan, el solüsyonu gibi ürünleri doğru şekilde ve uygun ortamda üretmeye başladık. Uygun formülasyonda ve uygun ortamda hijyen sektörünü oluşturan ürünleri üretip, gerekli kurumlara vermeye başladık. Önümüzdeki ay itibariyle online satış sistemine geçiyoruz. Vatandaşlarımız da bunun üzerinden kolaylıkla talepte bulunabilecek" diye konuştu. 
'İNSAN SAĞLIĞINI TEHDİT EDER BOYUTA GELDİ'
Ultron Kimya bünyesindeki ekibin, üniversitenin en genç ve en başarılı ekibi olduğunu vurgulayan Prof. Dr. Aydemir, merdiven altı üretim yapılan mekanların insan sağlığını tehdit eden ürünler ortaya çıkardığını belirterek, "Bu anlamda tıp, eczacılık ve fen fakültelerinden uzman bir ekip kuruldu. Hijyen sektörü, hiç olmadığı kadar istismara açık bir zamanı yaşıyor. Kullanılan alkol miktarı, fragmanlar, gliserin miktarı gibi ürünler, şu an doğru yerden alınmadığı vakit ve gerekli saflıkta olmadığı zaman bırakın insan sağlığına faydalı olmayı, zarar verebilir bir konuma gelebilir. Özellikle artan maliyetlerden dolayı maalesef günümüzde merdiven altı üretim oldukça artmış, bu da insan sağlığını tehdit eder boyutlara gelmiştir. Sonuçta kullanacağınız ürünleri gerektiğinden çok kullanır ya da az kullanırsanız bu sağlığınızı etkiler. Bugün dezenfektan oranında olması gereken alkol miktarı yüzde 60 ve 80 arası olması gerekiyor. Yüzde 60'ın altında bir etil alkol ya da yüzde 80'in üzerinde bir etil alkol problem yaratabilir. Yüzde 60'ın altında alkol, dezenfektan özelliği göstermez. Eğer alkol miktarını artırırsanız da elde çatlamalar ortaya çıkar. Kabuk soyulmaları ortaya çıkabilir. Yani eliniz zarar görebilir. Sonuçta dezenfektan doğru şekilde ve doğru yerde üretilmek zorunda ve doğru formülle üretilmek zorundadır" ifadelerini kullandı.
'OLUMLU GERİ DÖNÜŞLER ALIYORUZ'
Ultron Kimya'nın kurucularından Dicle Üniversitesi Kimya Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Feyyaz Durap da üretim hakkında bilgi vererek, şunları söyledi:
"Öncelikle formülasyonunu gerçekleştirdiğimiz ürünlerin testlerini burada yapıyoruz. Eğer testlerde pozitif sonuçlar aldıysak, TSE standartlarına uygun sonuçlar elde ettiysek, bu formülasyonu büyük kazanlarda uygulamaya başlıyoruz. Büyük kazanlarda uyguladıktan sonra kalite kontrol amacıyla burada tekrar testlere tabi tutuyoruz. Test sonuçları TSE'ye uygun ise doluma geçmeye başlıyoruz. Bunun kalitesini belirleyen şey TSE'dir. Müşterilerimizden de oldukça pozitif geri dönüşler alıyoruz. Bunlar bizim için mutlu edici şeyler. Kalite anlamında üst düzey ürünlerimiz var. Kolonya, sıvı sabun, dezenfektan için bunların çeşitli parametreleri var. Her birinin üst düzey kalitede olduğunu söyleyebiliriz. Günde 3 tona yakın sıvı sabun üretimi gerçekleştiriyoruz. Kolonya ve dezenfektan ürününde ise günde 1 tona yakın bir üretimimiz söz konusu. Kaliteli ürünü daha uyguna üretiyoruz. En azından güvenilir, TSE'ye uygun, sağlık açısından herhangi bir zararı olmayan ürünleri veriyoruz. Şu an ürünleri resmi kurumlara veriyoruz, tüketicilere bire bir de sunabiliyoruz. Teknokent bünyesinde kalmayı planlıyoruz ama bunun yanı sıra tüketiciden gelecek talebe göre büyütmeyi hedefliyoruz. Topluma, ülkemize daha nasıl faydalı olabiliriz onun yollarını arıyoruz. Ultron Kimya olarak sadece kolonya, sabun, dezenfektan ürünleri yapmıyoruz. Bunun yanında katma değeri yüksek ürünler yapmayı da hedefliyoruz"DHA-Genel Türkiye-Diyarbakır Emrah KIZIL, Serdar SUNAR
2020-10-30 10:00:34

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