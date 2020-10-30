Konya'da sattıkları metil alkol sebebiyle bir kişinin ölümüne neden olan 2 zanlı adliyeye sevk edildi

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Kayseri'de PKK'lı teröristlerce 2016 yılında çarşı iznine çıkan askerlere yönelik düzenlenen ve 15 askerin şehit olduğu, 54'ünün de yaralandığı terör saldırısıyla ilgili Diyarbakır'da 3 şüpheli gözaltına alındı.DHA-Flaş Haber Türkiye-Diyarbakır

2020-10-30 13:07:27



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