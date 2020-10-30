Konya'da sattıkları metil alkol sebebiyle bir kişinin ölümüne neden olan 2 zanlı adliyeye sevk edildi

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Diyarbakır'da terör örgütü PKK bünyesinde eğitim alıp, eylem yapmak üzere uyuyan hücre olarak hazır bekletilen örgütün gizli şehir yapılanması kadrosunda bulundukları saptanan 5 kişi operasyonla yakalandı.DHA-Flaş Haber Türkiye-Diyarbakır

2020-10-30 13:27:00



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