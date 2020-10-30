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PKK'nın 'uyuyan hücre'lerine operasyon: 5 terörist yakalandı  

DHA

PKK'nın 'uyuyan hücre'lerine operasyon: 5 terörist yakalandı  


Mehmet Mucahit CEYLAN-Burak EMEK/DİYARBAKIR,(DHA)DİYARBAKIR'da kırsal alanda silahlı ve bomalı eğitim alıp, metropollerde saldırı düzenlemek için 'uyuyan hücre' olarak hazır bekleyen PKK'nın 'şehir yapılanması'nda yer alan 5 terörist yakalandı. Teröristlerden birinin hemşire, diğerinin de aynı hastanede radyoloji teknikeri olduğu bildirildi. 
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, terör örgütü PKK'nın 'şehir yapılanması'na yönelik operasyon düzenledi. Jandarma ekiplerince, kod isimleri alarak terör örgütünün dağ kadrosuna katılıp, metropollerde eylem yapmak için bombalı ve silahlı eğitim alan, PKK/KCK'nın şehir yapılanması kadrosunda bulunan teröristlerin yer aldığı uyuyan hücreler tespit edildi. Ardından da operasyon için düğmeye basıldı. Eş zamanlı operasyonda, 'Avjin' kod adlı A.Y., 'Hermeşim' kod adlı İ.A., 'Azad Amed' kod adlı M.K., 'Ali' kod aldı V.S. ile 'Bawer' kod adlı O.S. yakalandı. 
SİLAH VE BOMBA EĞİTİMİ İLE ÖRGÜTSEL DERSLER ALDIKLARI ORTAYA ÇIKTI
Diyarbakır Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde hemşire olarak görev yapan 'Avjin' kod adlı A.Y. ve aynı hastanede radyoloji teknikeri olarak çalışan 'Hermeşim' kod adlı İ.A. ile Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'ndeki memuriyet görevinden 1 Ekim 2020 günü KHK'yla ihraç edilen 'Azad Amed' kod adlı M.K.'nin, Kalaşnikof, tabanca ve el bombası eğitimi aldıkları belirlendi.
'Ali' kod adlı V.S.'nin 'sabotaj, silah ile oto alarmı, zamanlayıcı ve örgütleme', 'Bawer' kod adlı O.S.'nin de 'Kalaşnikof, tabanca, el bombası, gençlik ve askeri' eğitimler aldıkları ortaya çıktı. Jandarmadaki sorgusu tamamlanan 5 PKK'lı adliyeye sevk edildi.
Öte yandan Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yakalanan PKK'nın şehir yapılanmasında yer alan 4 terörist de geçen günlerde tutuklanmıştı.DHA-Güvenlik Türkiye-Diyarbakır Mehmet Mucahit CEYLAN, Burak EMEK
2020-10-30 14:33:23

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Diyarbakır’da düzenlenen operasyonlarda metropollerde eylem hazırlığında olan 5 terörist yakalandı. Kırsalda silah ve bomba eğitimi alan teröristlerden ikisinin hastanede çalıştığı, birinin ise KHK ile ihraç edildiği belirlendi.
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