PKK'nın 'uyuyan hücre'lerine operasyon: 5 terörist yakalandı (2)

TERÖRİSTLER ADLİYE GETİRİLDİ
PKK'nın 'şehir yapılanmasında yer aldıkları tespit edilerek gözaltına alınan 5 terörist, Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı'ndaki sorgularının ardından yoğun güvenlik önlemleri altında adliyeye getirildi. Teröristlerin savcılıktaki sorgularının sürdüğü bildirildi.FOTORĞAFLIDHA-Güvenlik Türkiye-Diyarbakır Mehmet Mucahit CEYLAN, Burak EMEK
2020-10-30 14:48:09
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