Diyarbakır’ın fuarcılıkta yeni yol haritası belirlendi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Diyarbakır’ın fuarcılıkta yeni yol haritası belirlendi

İHA

Diyarbakır’ın fuarcılıkta yeni yol haritası belirlendi

Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası (DTSO) ile ALZ Grup Uluslararası Fuarcılık Kongre ve Danışmanlık A.Ş arasında Diyarbakır'da fuarcılıkta yeni yol haritası belirlenerek, yeni nesil fuar ve butik kongreler yapmak amacıyla iş birliği protokolü imzalandı. Yapılan protokolün ardından Diyarbakır Fuar ve Kongre Merkezi'nin adı 'Mezopotamya Uluslararası Fuar ve Kongre Merkezi' olarak değiştirildi.
DTSO ile ALZ Grup arasında düzenlenen protokole DTSO Başkanı Mehmet Kaya, Diyarbakır Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Alican Ebedinoğlu, Diyarbakır Ticaret Borsası Başkan Vekili Şeyhmus Ayhan, Diyarbakır Organize Sanayi Bölgesi Başkanı Mustafa Fidan, DTSO Meclis Başkanı Celalettin Birtane, DTSO Fuar Komisyonu Başkanı Mehmet Ali Deniz ile STK temsilcileri katıldı. İmza töreni öncesi açıklama yapan DTSO Başkanı Mehmet Kaya, Diyarbakır’ı bundan böyle yalnızca fuarcılığın değil kongre sektörü için de cazibe merkezi haline getireceklerini söyledi. Kaya, "Diyarbakır TSO Uluslararası Fuar ve Kongre Merkezi, Diyarbakır Valiliği, Büyükşehir Belediyesi, ilçe belediyeleri, bölge oda ve borsaları, esnaf odaları, KOSGEB, Kalkınma Ajansı, iş dünyası sivil toplum kuruluşları işbirliğinde gerçekleştirilen birbirinden değerli fuar organizasyonları ile bölge ve ülke ekonomisine önemli katkılar sağladı. Diyarbakır bölgesel fuarcılıkta önemli bir marka haline gelen Diyarbakır, komşu ülkelerden gelen iş insanlarının da ilgisine mazhar olmayı başarmıştır" dedi.

"Yeni model inşa ettik"
Kaya, fuarcılığın Diyarbakır’daki 20 yıllık başarılı seyrinin Çin’de başlayıp kısa süre içerisinde tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs pandemisi nedeniyle tüm dünyada olduğu gibi Diyarbakır’da da bu yılın mart ayı itibarıyla duraklamak durumunda kaldığında aktardı. Kaya, "Fuarcılık sektöründeki bu süreci proaktif bir biçimde yöneten Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası, dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmiş, ülkemizdeki dönüşümün analizi noktasında da ciddi mesai harcamıştır. Ülkemizde faaliyet gösteren pek çok fuar organizasyon şirketinin tepe yöneticileri ile gerçekleştirilen toplantılar ve fuar merkezi yatırımcısı kamu kurum ve kuruluşları ile gerçekleştirilen görüşmelerin sonucunda Diyarbakır fuarcılığında yeni bir model geliştirilmesi zaruretini görüp, bu kapsamda yeni modeli ortak akıl yöntemiyle inşa etmiştir" diye konuştu.
ALZ Grup Uluslararası Fuarcılık Kongre ve Danışmanlık A.Ş Yönetim Kurulu Başkanı Cihat Alagöz ise hükümetin aldığı pandemi tedbirleri kapsamında fuarların düzenlenmesinin 6 ay süreyle duraklatıldığını ve kapalı alan fuarcılığın 1 Eylül tarihi itibarıyla kontrollü olarak yeniden başlatıldığını vurguladı. Alagöz, "Dünya kongre sektörünü de dönüştüren pandeminin dev organizasyonlar yerine daha küçük sayıda kitlelerin bir araya getirildiği butik kongrelerin doğmasına vesile olması beklenmektedir. Diyarbakır TSO, ALZ Grup işbirliğinde bu yeni trendi yakından takip ederek Diyarbakır’ın bu yeni nesil butik kongrelere ev sahipliği yapabilmesine yönelik etkin bir çalışma yürütecektir. Bu sayede Diyarbakır yalnızca fuarcılığın değil kongre sektörünün de cazibe merkezi haline getirilecektir" şeklinde konuştu.
Yapılan konuşmaların ardından DTSO ile ALZ Grup arasında oluşturulan 12 maddelik protokol imzalandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

PKK'nın 'uyuyan hücre'lerine operasyon: 5 terörist yakalandı (2)
YEREL HABERLER PKK'nın 'uyuyan hücre'lerine operasyon: 5 terörist ...
PKK'nın 'uyuyan hücre'lerine operasyon: 5 terörist yakalandı  
YEREL HABERLER PKK'nın 'uyuyan hücre'lerine operasyon: 5 terörist ...
Diyarbakır’da metropollerde eylem hazırlığında olan 5 terörist yakalandı Teröristlerden 2’sinin hastanede çalıştığı, 1’inin ise KHK ile ihraç edildiği belirlendi
YEREL HABERLER Diyarbakır’da metropollerde eylem hazırlığında olan 5 ...
Diyarbakır’da düzenlenen operasyonlarda metropollerde eylem hazırlığında olan 5 terörist yakalandı. Kırsalda silah ve bomba eğitimi alan teröristlerden ikisinin hastanede çalıştığı, birinin ise KHK ile ihraç edildiği belirlendi.
YEREL HABERLER Diyarbakır’da düzenlenen operasyonlarda metropollerde ...
flaş
YEREL HABERLER flaş
Kayseri'de 15 askerin şehit olduğu terör saldırısıyla ilgili Diyarbakır'da 3 gözaltı
YEREL HABERLER Kayseri'de 15 askerin şehit olduğu terör saldırısıyla ...
FLAŞ
YEREL HABERLER FLAŞ
Başkan Beyoğlu, bakıma alınan Sakarya Caddesinde incelemelerde bulundu
YEREL HABERLER Başkan Beyoğlu, bakıma alınan Sakarya Caddesinde ...
Uyuyan ev sahibini gördü, hırsızlığa devam etti Diyarbakır'da bir eve giren hırsız güvenlik kameralarına yakalandı Ev sahibinin uyuduğunu görmesine rağmen rahat tavırlarla soyguna devam eden hırsız, 10 bin liralık telefonları çalarak kayıplara karıştı
YEREL HABERLER Uyuyan ev sahibini gördü, hırsızlığa devam ...
Çanakkale ruhu mobil müze ile Diyarbakır’a taşındı
YEREL HABERLER Çanakkale ruhu mobil müze ile Diyarbakır’a taşındı
Diyarbekirspor’dan en iyi başlangıç performansı
YEREL HABERLER Diyarbekirspor’dan en iyi başlangıç performansı
Amedspor’un yoğun programı başlıyor
YEREL HABERLER Amedspor’un yoğun programı başlıyor
Diyarbakır’da alacak verecek tartışması meydan kavgasına dönüştü: 2 yaralı
YEREL HABERLER Diyarbakır’da alacak verecek tartışması meydan ...
Dicle Üniversitesi´nde profesörler, günde 4 ton dezenfektan üretiyor
YEREL HABERLER Dicle Üniversitesi´nde profesörler, günde 4 ton ...
3. Lig: Diyarbekirspor: 2 - Kızılcabölükspor: 1
YEREL HABERLER 3. Lig: Diyarbekirspor: 2 - Kızılcabölükspor: 1
Diyarbakır’da Mevlid-i Nebi Haftası etkinlikleri
YEREL HABERLER Diyarbakır’da Mevlid-i Nebi Haftası etkinlikleri
Diyarbakır’da Cumhuriyet’in 97. yıl dönümü konseri Konserde ‘Çırpınırdı Karadeniz’ adlı eserle Azerbaycan’a destek mesajı verildi
YEREL HABERLER Diyarbakır’da Cumhuriyet’in 97. yıl dönümü ...
Diyarbekirspor'dan Azerbaycan’a bayraklı destek
YEREL HABERLER Diyarbekirspor'dan Azerbaycan’a bayraklı destek
Diyarbakır'da sağlık çalışanı korona virüsten hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Diyarbakır'da sağlık çalışanı korona virüsten ...
Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı: Kaza yapan kaymakam hakkında soruşturma sürüyor
YEREL HABERLER Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı: Kaza yapan ...
Çemişgezek Kaymakamı hakkında soruşturma devam ediyor
YEREL HABERLER Çemişgezek Kaymakamı hakkında soruşturma devam ediyor
Diyarbakırlı çocuk ve gençlerden spor şöleni coşkusu
YEREL HABERLER Diyarbakırlı çocuk ve gençlerden spor şöleni coşkusu
Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Kardan Silvan Kaymakamı Çelik ile bir araya geldi
YEREL HABERLER Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Kardan Silvan ...
HDP önünde evlat nöbeti tutan ailelerden 29 Ekim kutlaması
YEREL HABERLER HDP önünde evlat nöbeti tutan ailelerden 29 Ekim ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X