HDP Diyarbakır İl Eş Başkanları tutuklandı



Burak EMEK/DİYARBAKIR, (DHA)DİYARBAKIR'da 22 Ekim günü düzenlenen operasyonda gözaltına alınan HDP Diyarbakır İl Eş Başkanları Zeyyat Ceylan ve Hülya Alökmen Uyanık sevk edildikleri adliyede 'silahlı terör örgütüne üye' olma suçundan tutuklandı.

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı'nca başlatılan soruşturma kapmasında, HDP Diyarbakır İl Başkanlığı ile Yenişehir İlçe Başkanlığı'nda 22 Ekim günü, yasa dışı pankart asıldığı gerekçesiyle polis tarafından arama yapıldı. 7 saat süren aramalarda çok sayıda örgütsel doküman, örgütsel notlar, dijital malzemeler, toplatma kararı bulunan çok sayıda kitap, dergi ve gazete ile terör örgütünün elebaşı Abdullah Öcalan'ın fotoğrafının bulunduğu poster, tişört, resim, YPG/PKK terör örgütünün sözde flaması bez parçaları ele geçirildi.

HDP Diyarbakır İl Eş Başkanları Zeyyat Ceylan ve Hülya Alökmen Uyanık, gözaltına alındı. Emniyetteki sorguları tamamlanan Ceylan ve Uyanık, bu sabah adliyeye sevk edildi.

Savcılık sorgularının ardından mahkemeye çıkarılan Ceylan ve Uyanık, 'Silahlı terör örgütüne üye' olma suçundan tutuklandı.

Yenişehir ilçe eş başkanları Remziye Sızıcı ile Kasım Kaya yurt dışına çıkış yasağı getirilerek adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

DHA-Genel Türkiye-Diyarbakır Burak EMEK

2020-10-30 17:05:12



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