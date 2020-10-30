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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

HDP’li il başkanları tutuklandı

İHA

HDP’li il başkanları tutuklandı

Diyarbakır’da düzenlenen terör operasyonunda gözaltına alınan HDP Diyarbakır İl Başkanı Zeyyat Ceylan ve yardımcısı Hülya Alökmen Uyanık tutuklandı.
Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde geçtiğimiz hafta başlatılan bir soruşturma kapsamında HDP Diyarbakır İl Başkanlığı ve Yenişehir İlçe Başkanlığı binalarında arama gerçekleştirildi. Aramada parti binalarında çok sayıda örgütsel doküman, notlar, dijital malzemeler, toplatma kararı bulunan terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ın posterleri, sözde bayrakların olduğu bez parçaları ele geçirildi. Yapılan arama çalışmalarının ardından HDP Diyarbakır İl Başkanı Zeyyat Ceylan ve yardımcısı Hülya Alökmen Uyanık ile Yenişehir İlçe Başkanı Remziye Sızıcı ile yardımcısı Kasım Kaya gözaltına alındı. İfadelerinin ardından mahkemeye sevk edilen zanlılardan Zeyyat Ceylan ve Hülya Alökmen Uyanık tutuklanırken, Remziye Sızıcı ile Kasım Kaya ise yurt dışına çıkış yasağı konularak adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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