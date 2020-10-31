HDP önündeki eylemde 425'inci gün

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

HDP önündeki eylemde 425'inci gün

DHA

HDP önündeki eylemde 425'inci gün


Serdar SUNARNurettin FİDANCAN/DİYARBAKIR, (DHA)DİYARBAKIR'da terör örgütü PKK tarafından kaçırılan çocuklarının bulunmasını isteyen 154 ailenin HDP il binası önündeki oturma eylemi, 425´inci günde de sürüyor. 2015 yılında Diyarbakır'ın Hani ilçesinde kaçırılan oğlu Fatih için eylemini sürdüren Abdullah Demir evladına, "Gel Türk askerlerine teslim ol. Türk devleti büyük bir devlettir" çağrısında bulundu. 
Diyarbakır'da yaşayan Mehmet Akar, geçen yıl 21 Ağustos'ta ortadan kayboldu. Akar'ın annesi Hacire Akar, 1 gün sonra HDP Diyarbakır il binası önüne geldi. Oğlunun HDP'liler tarafından dağa kaçırıldığını söyleyen anne Akar, il binası önünde oturma eylemi başlattı. Eylemin 3'üncü gününde ortaya çıkan Mehmet Akar, mahkemece ev hapsiyle cezalandırıldı. Oğluna kavuşup, eylemine son veren Hacire Akar, çocukları kayıp annelere çağrıda bulundu. Akar'ın çocuğuna kavuşması, çocukları terör örgütü PKK tarafından kaçırılan aileler için umut oldu. Akar'ın çağrısıyla harekete geçen çocukları kayıp aileler, 3 Eylül'de HDP binası önünde oturma eylemine başladı.
EVLADINA KAVUŞAN AİLE SAYISI 19 OLDU
Hacire Akar'ın oğlu Mehmet'in yanı sıra eyleme katılanlardan Hatice Ceylan'ın oğlu Cafer, Hüsniye-Hüseyin Kaya çiftinin kızları Mekiye, Halime Kadran'ın torunu Halil İbrahim, Necla-Metin Açan çiftinin oğlu Harun, Nizamettin-Aslıhan Eşrefoğlu çiftinin oğlu Hüseyin, Gevriye Ayhan'ın kızı Pelda, Melik Aslan'ın oğlu Volkan, Muhteber Birlik'in oğlu Veysi, Cahide Alkan'ın oğlu Mehmet Emin, Şahize Altınkaynak'ın kızı Halise Alptekin, Naime Dalmış'ın kızı Tekoşin Açar, Sait Açar'ın oğlu Haşim, Cemal Ertaş'ın oğlu Ramazan, Sever Fidan'ın oğlu Tayfur Fidan, Gülşen Çetin'in oğlu Erdal Çetin, FahrettinMeryem Akkuş çiftinin oğulları Erkan, Fattah-Perihan Kaya çiftinin oğlu Cuma ile en son Safiye-Mehmet Emin Coşkun çiftinin oğlu İbrahim Coşkun'un da teslim olmasıyla evlatlarına kavuşan aile sayısı 19 oldu.
'TÜRK DEVLETİ BÜYÜK BİR DEVLETTİR'
Diyarbakır'ın Hani ilçesinde, 2015 yılında fırında çalışırken 17 yaşındayken kaçırılan oğlu Fatih Demir için evlat nöbeti tutan Abdullah Demir, oğluna teslim olması için çağrısında bulundu. Demir, "425 gündür eylemimize devam ediyoruz. Bu aileler canlarını istiyorlar. Başka bir şey istemiyorlar. Bu millet size oy verdi çocuklarımızı dağa götürmek için mi? Siz Amerika'dan, Kandil'den talimat alıyorsunuz. Allah'tan korkun. Gelin bu milletin çocuklarını isteyin. Ben oğluma sesleniyorum, Türk askerlerine teslim ol. Türk devleti büyük bir devlettir. 19 arkadaşın geldi. Hiçbir kelepçe vurulmadan, çıkıp evlerine gittiler. Adalet, insanlık budur. Biz parti için burada oturmadık. Biz çocuklarımız için burada oturuyoruz. Evlat acısı olmasa kimse burada 425 gün oturabilir mi? Bu HDP'de utanma, sıkılma yoktur. Artık yeter nereye kadar" dedi. DHA-Genel Türkiye-Diyarbakır Serdar SUNAR, Nurettin FİDANCAN
2020-10-31 13:15:45

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Kocası saldırıya uğradı, eşi çaresizlik içinde kaydetti
YEREL HABERLER Kocası saldırıya uğradı, eşi çaresizlik içinde ...
Türkiye İzmir için tek yürek oldu, Diyarbakır’dan ekipler deprem bölgesine sevk edildi
YEREL HABERLER Türkiye İzmir için tek yürek oldu, Diyarbakır’dan ...
Site güvenlik görevlisini öldürüp kayıtları alarak kayıplara karıştılar, polisin çalışması sonucu yakalandılar
YEREL HABERLER Site güvenlik görevlisini öldürüp kayıtları alarak ...
MHP Diyarbakır İl Başkanlığından ahde vefa örneği Diyarbakırlı ülkücü Mehmet Salih Güçlü, ölümünün 42'nci yılında mezarı başında anıldı
YEREL HABERLER MHP Diyarbakır İl Başkanlığından ahde vefa ...
Metropolleri kana bulayacaklardı, teröristlerden 4'ü tutuklandı
YEREL HABERLER Metropolleri kana bulayacaklardı, teröristlerden 4'ü ...
Kulp’ta 48 kiloluk Diyarbakır karpuzu yetiştirildi
YEREL HABERLER Kulp’ta 48 kiloluk Diyarbakır karpuzu yetiştirildi
HDP’li il başkanları tutuklandı
YEREL HABERLER HDP’li il başkanları tutuklandı
HDP Diyarbakır İl Eş Başkanları tutuklandı
YEREL HABERLER HDP Diyarbakır İl Eş Başkanları tutuklandı
FLAŞ
YEREL HABERLER FLAŞ
Teröristlerin kaçırdığı çocuklarına kavuşmak için eylemlerini sürdürüyorlar Kızı terör örgütü tarafından kaçırılan anne Hatice Levent evladına seslendi: "Kızım kaç gel, sen gelirsen o pisliklerin yalanları da ortaya çıkmış olacak"
YEREL HABERLER Teröristlerin kaçırdığı çocuklarına kavuşmak için ...
Diyarbakır’ın fuarcılıkta yeni yol haritası belirlendi
YEREL HABERLER Diyarbakır’ın fuarcılıkta yeni yol haritası ...
PKK'nın 'uyuyan hücre'lerine operasyon: 5 terörist yakalandı (2)
YEREL HABERLER PKK'nın 'uyuyan hücre'lerine operasyon: 5 terörist ...
PKK'nın 'uyuyan hücre'lerine operasyon: 5 terörist yakalandı  
YEREL HABERLER PKK'nın 'uyuyan hücre'lerine operasyon: 5 terörist ...
Diyarbakır’da metropollerde eylem hazırlığında olan 5 terörist yakalandı Teröristlerden 2’sinin hastanede çalıştığı, 1’inin ise KHK ile ihraç edildiği belirlendi
YEREL HABERLER Diyarbakır’da metropollerde eylem hazırlığında olan 5 ...
Diyarbakır’da düzenlenen operasyonlarda metropollerde eylem hazırlığında olan 5 terörist yakalandı. Kırsalda silah ve bomba eğitimi alan teröristlerden ikisinin hastanede çalıştığı, birinin ise KHK ile ihraç edildiği belirlendi.
YEREL HABERLER Diyarbakır’da düzenlenen operasyonlarda metropollerde ...
flaş
YEREL HABERLER flaş
Kayseri'de 15 askerin şehit olduğu terör saldırısıyla ilgili Diyarbakır'da 3 gözaltı
YEREL HABERLER Kayseri'de 15 askerin şehit olduğu terör saldırısıyla ...
FLAŞ
YEREL HABERLER FLAŞ
Başkan Beyoğlu, bakıma alınan Sakarya Caddesinde incelemelerde bulundu
YEREL HABERLER Başkan Beyoğlu, bakıma alınan Sakarya Caddesinde ...
Uyuyan ev sahibini gördü, hırsızlığa devam etti Diyarbakır'da bir eve giren hırsız güvenlik kameralarına yakalandı Ev sahibinin uyuduğunu görmesine rağmen rahat tavırlarla soyguna devam eden hırsız, 10 bin liralık telefonları çalarak kayıplara karıştı
YEREL HABERLER Uyuyan ev sahibini gördü, hırsızlığa devam ...
Çanakkale ruhu mobil müze ile Diyarbakır’a taşındı
YEREL HABERLER Çanakkale ruhu mobil müze ile Diyarbakır’a taşındı
Diyarbekirspor’dan en iyi başlangıç performansı
YEREL HABERLER Diyarbekirspor’dan en iyi başlangıç performansı
Amedspor’un yoğun programı başlıyor
YEREL HABERLER Amedspor’un yoğun programı başlıyor
Diyarbakır’da alacak verecek tartışması meydan kavgasına dönüştü: 2 yaralı
YEREL HABERLER Diyarbakır’da alacak verecek tartışması meydan ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X