1957 rakımlı volkanik Karacadağ'dan topladığı bazalt taşlara şekil veriyor



Ahmet ÜNBurak EMEK/DİYARBAKIR, (DHA)DİYARBAKIR'da taş ustası Cuma Balıkçı, kalkan yanardağlardan olan 1957 rakımlı Karacadağ'dan topladığı bazalt taşlardan tavla kutusu, sehpa, vazo, masa, güvercin yuvası ve abdestlik gibi tasarımlar yapıyor. Cuma Balıkçı, yetkililerden destek beklediğini ifade ederek, "Bir burçta 5 metrekarelik alanda yer verseler taşlarımı sergilemek istiyorum" dedi.

Merkez Sur ilçesinde yaşayan Cuma Balıkçı, değirmen taşı ustası babasının yanında küçük yaşlarda taş oyma sanatına başladı. 30 yıldır aralıksız sürdürdüğü taş işleme ustalığını ilerleten Balıkçı, kalkan yanardağlardan olan 1957 rakımlı Karacadağ'dan topladığı bazalt taşlara şekil veriyor. Ailesiyle birlikte yaşadığı tarihi konak içerisinde bir odayı atölyeye çeviren Balıkçı, taştan tavla kutusu, sehpa, vazo, masa, güvercin yuvası ve abdestlik gibi çeşitli eserler yapıyor.

'TAŞLARLA ANLAŞIYORUM'

Bazalt taşından başka bir taş kullanmadığını söyleyen Balıkçı, tek isteği ürettiği ürünleri bir sergiyle tanıtmak olduğunu ifade etti. Balıkçı, "6 yaşındayken babamın yanında çalışmaya başladım. Ona yardım ediyordum. Taş işleme mesleğini öğrenince kendim çeşitli ürünler yapmaya başladım. Taşlarımı Karacadağ'da iş makinelerinin çalıştığı temel kazılarından getiriyorum. Taşın güzelliği bazalt olmasıdır. Taşa bakıyorum, bu taş nasıl ve hangi malzemeyle işlenmişse anlıyorum. Taşlarla anlaşıyorum. Ben devlet büyüklerinden ricada bulunuyorum. 82 burç var, birini bana verseler. 5 metrekarelik alanda taşlarımı sergilemek istiyorum. Diyarbakır surların yapımında kullanılan taşları işliyorum. Eski bir çekicimle o taşlara hayat veriyorum. Bazalt taşı dışında başka taş kullanmıyorum" dedi. DHA-Genel Türkiye-Diyarbakır Ahmet ÜN, Burak EMEK

2020-11-01 10:00:52



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