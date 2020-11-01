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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

AK Partili Başkan Beyoğlu, yangında küle dönen evi kendi imkanlarıyla onaracak

İHA

AK Partili Başkan Beyoğlu, yangında küle dönen evi kendi imkanlarıyla onaracak

AK Partili Diyarbakır’ın Bağlar İlçe Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, yangında 3 çocuğunu kurtardıktan sonra hayatını kaybeden fedakar anneden geriye kalan kullanılamaz haldeki evin bakım ve onarımını belediye bütçesi yerine kendi imkanlarıyla yapma kararı aldı.
Diyarbakır’da geçtiğimiz günlerde çıkan ve çocuklarını kurtaran fedakar annenin vefat ettiği yangında kullanılamaz hale gelen Gülpınar ailesinin evini ziyaret eden AK Partili Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, evin bakım ve onarımı belediye bütçesinden bağımsız olarak kendi imkanlarıyla yapacağını açıklayarak takdir toplayan bir davranış sergiledi. Eşini kaybeden ve 3 çocuğu ile beraber yaşadığı dramı atlatmaya çalışan Ali Gülpınar, “Bu zor anımızda yardım elini uzatan ve evimizin onarımı için çalışma başlatan Hüseyin Beyoğlu başkanıma teşekkür ediyorum” dedi.

Küçük yaşta yetim kalan baba hayatının en büyük acısını yaşadı
Diyarbakır’ın merkez Bağlar ilçesi Bağcılar Mahallesi’nde geçtiğimiz günlerde meydana gelen yangın bir ailenin yürek sızlatan dramına neden oldu. Anne Gülay Gülpınar, alevler arasında kalan 2’si engelli 3 çocuğunu fedakar bir şekilde kurtardıktan sonra ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede tüm çabalara rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Geriye kullanılamaz hale gelen bir ev, psikolojik olarak çöküntü içerisine giren gözü yaşlı bir eş ve annesiz 3 küçük çocuk kaldı. Küçük yaşta ailesini kaybettiği için yetim ve öksüz kalan Gülpınar, zor şartlarda büyüdükten sonra evlendi. Eşi ve çocuklarıyla mutlu bir hayat yaşarken, hayatının en büyük acısını yaşadı.
Yürek yakan dramın ardında aileye en büyük destek Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu’ndan geldi. Acılı aileyi ve kullanılamaz hale gelen evi ziyaret eden Başkan Beyoğlu, karşılaştığı manzara karşısında derin bir üzüntü yaşarken, evin reisi Ali Gülpınar’a hem geçmiş olsun ve teselli dileğinde bulunarak teskin etti hem de evin bakım ve onarımı için çalışma başlattı. Evin bakım ve onarımını belediye bütçesinden bağımsız olarak kendi kişisel imkanlarıyla yapacağını ifade eden Beyoğlu’nun davranışı takdir topladı.

“Üzerimize düşeni yerine getireceğiz”
Yaşanan dramın kendisini çok etkilediğini belirten Beyoğlu, “Her şeyden önce bir insan olarak inanılmaz derecede üzüldüğümü belirtmek istiyorum. Çocuklarını kurtarmak için anneliğin vermiş olduğu fedakarca bir düşünceyle hareket eden kahraman annemize Allah’tan rahmet diliyorum. Baba ve çocukların yaşadıkları hiç kolay şeyler değil. İnşallah hepimiz üzerimize düşeni yapacağız. Belediye bütçesinden bağımsız olarak kendim ve arkadaşlarımın desteğiyle evin bakım ve onarımını yaparak eskisinden daha modern şekilde ailemize teslim edeceğiz. Evi yeniden yaşanılabilir, sağlıklı hale getireceğiz. Bu vesile ile tüm hayırseverleri de bu ailemize destek olmaya davet ediyoruz. Bağlar’da bunun gibi birçok mağdur aile var. Gelin hep beraber bunlara umut olalım, destek verelim” diye konuştu.

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