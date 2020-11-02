14 yıllık çocuk hasreti Diyarbakır'da son buldu Birçok ilde tüp bebek tedavisinde sonuç alamadı, Diyarbakır'da bu hasret sona erdi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

14 yıllık çocuk hasreti Diyarbakır'da son buldu Birçok ilde tüp bebek tedavisinde sonuç alamadı, Diyarbakır'da bu hasret sona erdi

İHA

14 yıllık çocuk hasreti Diyarbakır'da son buldu Birçok ilde tüp bebek tedavisinde sonuç alamadı, Diyarbakır'da bu hasret sona erdi

Şanlıurfa’nın Viranşehir ilçesinde yaşayan 14 yıllık evli 35 yaşındaki NesrinMehmet Sinan Karacam çifti, doğal yoldan çocuk sahibi olmayınca birçok il ve tedavi merkezine başvurdu. Olumsuz sonuçlar alan Karacan çifti, en son Diyarbakır’da Kadın Doğum ve Tüp Bebek Uzmanı Prof. Dr. Hakan Çoksüer ve ekibi tarafından yapılan PRP, akupunktur ve fitoterapi tedavileri ile çocuk hasretleri son buldu.
Viranşehir’de yaşayan 14 yıllık evli 35 yaşındaki NesrinMehmet Sinan Karacam çifti, doğal yoldan çocuk sahibi olmak istedi. Doğal yoldan ve birçok ilde ve tedavi merkezinde sonuç alamayan genç çift, komşularının tavsiyesi üzerine Diyarbakır’a gelerek Kadın Doğum ve Tüp Bebek Uzmanı Prof. Dr. Hakan Çoksüer tarafından muayene edildi. Yapılan muayene sonucu hastada açıklanmayan infetilite bağlı olarak yumurtaların rahim duvarına tutunamaması teşhisi konuldu. Prof. Dr. Çoksüer ve ekibi çifte, PRP, akupunktur ve fitoterapi tedavileri uygulamasıyla çocuk hasreti gebelik kesesinin görülmesiyle son buldu.

“Hastaya özgü mümkün olduğu kadar çok yüksek olmayacak şekilde doz protokolü uygulamak gerekiyor”
Prof. Dr. Çoksüer hastasının 14 yıllık evli, 14 yıldan sonra hastanın başarısız iki tane tüp bebek denemesi olduğunu belirtti. Hastanın birçok sayıda aşılama tedavisi geçirdiğini ifade eden Prof. Dr. Çoksüer, “Ve çok sayıda normal yollardan tedaviler denenmiş. Fakat bir tülü çocuk sahibi olamadığını söylüyor. Tabi kliniğimize geldiğinde psikolojik olarak da ciddi anlamda bir stres yükü olduğunu gördük. İkincisi de hastamızda açıklanmayan infetilite bağlı olarak yumurtaların rahim duvarına tutunamaması. Yani sebebi belli değil. Hastanın hormonları çekilmiş, hastanın detaylı sperm tahlili yapılmış, detaylı rahim filmi yapılmış fakat bir türlü sebep bulunamamış. Ve birçok tedavi yapılmış hastada sonuç alınamamış. Bizde bu hastayı değerlendirdiğimizde ilk önce hastaya fitoterapi verdik. Hem kadına, hem erkeğe. Çünkü baktığımızda spermin morfolojisi zayıf, spermin ileri hareketi zayıftı. Sonrada kadına tüp bebek tedavisi için akupunktur tedavisi planladık. Biz burada akupunktur tedavisinden yararlanırken dört tane etki mekanizmasından yararlanıyoruz. Birincisi stresi azaltmak, ikincisi hormon düzenini sağlayıp özellikle yumurtaların sağlam ve kaliteli hale getirmeyi istiyoruz. Üçüncüsü rahim duvarının kalınlaşmasını, dördüncüsü de bağışıklık sistemini güçlendirerek etkisini artırmak için uğraşıyoruz. Tüp bebeğe başlarken rahim duvarını güçlendirmek için PRP tedavisi uyguladık. PRP tedavisiyle embriyonun rahme daha iyi tutunması için yaptığımız bir tedavi biçimi. Özellikle tüp bebeğe başlarken hastaya özgü mümkün olduğu kadar çok yüksek olmayacak şekilde doz protokolü uygulamak gerekiyor. Bizde bu hastaya normal doz iğne protokolü uyguladık. Ve sonrasında yumurta topladık” dedi.

“En iyi olan 5’inci gün embriyo, embriyonun 5’inci güne gitmesi çok çok önemli”
Hastanın umutsuz olduğunu, çocuk sahibi olmayacağını kaydeden Prof. Dr. Çoksüer, “Çünkü 14 yıl, dile kolay, hem psikolojik olarak bir stres hali vardı. Hem de çocuğu olmayacağını zannediyordu. Ta ki transfer edilinceye kadar. Transferi yaparken blast embriyo transferi yaptık. En iyi olan 5’inci gün embriyo. Burada embriyonun 5’inci güne gitmesi çok çok önemli. Biz buna dikkat ettik ve 5’inci gün transferimizi gerçekleştirdik. Sonrada test günü yapmaya karar verdik. Gebelik sonucu pozitif oldu. Hasta gözlerine inanamadı. Ta ki artık gebelik kesesini görünceye kadar. Bu üç nokta çok çok önemli. Hem doğru klinik, doğru tedavi, hem de doğru hekim olması çok çok önemli. Bunlara dikkat edilince başarıya ulaşmak biraz daha kolaylaşıyor. Çünkü önemli olan altta yatan sebebi bulup, hastaya özgü tedavi protokolü uygulamak” şeklinde konuştu.
Mehmet Sinan Karacan, 14 yıllık evli olduklarını, doktor doktor gezdiklerini, ama çare bulamadıklarını söyledi. Karacan, “Hakan hocaya geldik, Allah razı olsun. Eşim şu anda gebe. 14 yıl sonra böyle bir sevinci yaşamak çok güzeldi. PRP, akupunktur, tüp bebek tedavileri yapıldı. Birçok merkez dolaştık olumsuz oldu. Biz Hakan Hocaya geldik, Allah nasip etti” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Diyarbakır Valisi Karaloğlu, Yenişehir ilçesinin şahlanması için projeleri değerlendirdi Yenişehir ilçesinin dev projeleri masaya yatırıldı, startlar başladı
YEREL HABERLER Diyarbakır Valisi Karaloğlu, Yenişehir ilçesinin ...
Koronavirüsü yenen ambulans şoförü: Ölümü hissetim
YEREL HABERLER Koronavirüsü yenen ambulans şoförü: Ölümü hissetim
Vali Karaloğlu, Hani’de ilçe değerlendirme toplantısına katıldı
YEREL HABERLER Vali Karaloğlu, Hani’de ilçe değerlendirme ...
HDP önündeki eylemde 426'ncı gün
YEREL HABERLER HDP önündeki eylemde 426'ncı gün
Annesi sofraya oturacak umuduyla oğlu için tabak bırakıyor HDP önündeki ailelerin direnişi devam ediyor
YEREL HABERLER Annesi sofraya oturacak umuduyla oğlu için tabak ...
Diyarbakır'da havaların soğuması korona virüs artışını da beraberinde getirdi
YEREL HABERLER Diyarbakır'da havaların soğuması korona virüs ...
AK Partili Başkan Beyoğlu, yangında küle dönen evi kendi imkanlarıyla onaracak
YEREL HABERLER AK Partili Başkan Beyoğlu, yangında küle dönen evi ...
Dicle Halk Kütüphanesi için geri sayım başladı
YEREL HABERLER Dicle Halk Kütüphanesi için geri sayım başladı
1957 rakımlı volkanik Karacadağ'dan topladığı bazalt taşlara şekil veriyor
YEREL HABERLER 1957 rakımlı volkanik Karacadağ'dan topladığı bazalt ...
Evlat nöbetindeki ailelerden İzmir’e destek
YEREL HABERLER Evlat nöbetindeki ailelerden İzmir’e destek
Diyarbakır Milliyetçi Anneler Birliği evlat nöbetindeki ailelere buluştu
YEREL HABERLER Diyarbakır Milliyetçi Anneler Birliği evlat ...
PKK’dan kaçıp teslim olan evlatlar, diğer ailelere umut ışığı oluyor
YEREL HABERLER PKK’dan kaçıp teslim olan evlatlar, diğer ailelere ...
HDP önündeki eylemde 425'inci gün
YEREL HABERLER HDP önündeki eylemde 425'inci gün
Kocası saldırıya uğradı, eşi çaresizlik içinde kaydetti
YEREL HABERLER Kocası saldırıya uğradı, eşi çaresizlik içinde ...
Türkiye İzmir için tek yürek oldu, Diyarbakır’dan ekipler deprem bölgesine sevk edildi
YEREL HABERLER Türkiye İzmir için tek yürek oldu, Diyarbakır’dan ...
Site güvenlik görevlisini öldürüp kayıtları alarak kayıplara karıştılar, polisin çalışması sonucu yakalandılar
YEREL HABERLER Site güvenlik görevlisini öldürüp kayıtları alarak ...
MHP Diyarbakır İl Başkanlığından ahde vefa örneği Diyarbakırlı ülkücü Mehmet Salih Güçlü, ölümünün 42'nci yılında mezarı başında anıldı
YEREL HABERLER MHP Diyarbakır İl Başkanlığından ahde vefa ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X