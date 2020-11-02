Ergani'de uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı

Esat TAŞTEKİN/ERGANİ (Diyarbakır), (DHA)DİYARBAKIR'ın Ergani ilçesinde polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda 7 kilo 700 gram esrar ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekiplerince uyuşturucu ve uyuşturucu tacirleriyle mücadele kapsamında ilçedeki 3 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Adreslerde yapılan aramalarda 7 kilo 700 gram esrar ele geçirildi. Gözaltına alınan 2 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.DHA-Güvenlik Türkiye-Diyarbakır / Ergani Esat TAŞTEKİN
2020-11-02 15:01:56
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