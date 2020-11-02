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HDP önündeki eylemde 427'nci gün

DHA

HDP önündeki eylemde 427'nci gün


Ahmet ÜN-Nurettin FİDANCAN/DİYARBAKIR, (DHA)DİYARBAKIR'da terör örgütü PKK tarafından kaçırılan çocuklarının bulunmasını isteyen 154 ailenin HDP il binası önündeki oturma eylemi, 427'nci günde de sürüyor. 2015 yılında Bitlis'te 18 yaşında üniversite öğrencisiyken terör örgütü PKK tarafından kaçırıldığını belirttiği kızı Fadime için Kütahya'dan gelen Hatice Levent, kızına teslim olması için çağrıda bulunarak, "Fadime'm beni duyuyorsan, gel  teslim ol. Senin elim kalem tutuyordu. Sen kaleme layıksın, o silahları yerin dibine göm" dedi. 
Diyarbakır'da yaşayan Mehmet Akar, geçen yıl 21 Ağustos'ta ortadan kayboldu. Akar'ın annesi Hacire Akar, 1 gün sonra HDP Diyarbakır il binası önüne geldi. Oğlunun HDP'liler tarafından dağa kaçırıldığını söyleyen anne Akar, il binası önünde oturma eylemi başlattı. Eylemin 3'üncü gününde ortaya çıkan Mehmet Akar, mahkemece ev hapsiyle cezalandırıldı. Oğluna kavuşup, eylemine son veren Hacire Akar, çocukları kayıp annelere çağrıda bulundu. Akar'ın çocuğuna kavuşması, çocukları terör örgütü PKK tarafından kaçırılan aileler için umut oldu. Akar'ın çağrısıyla harekete geçen çocukları kayıp aileler, 3 Eylül'de HDP binası önünde oturma eylemine başladı.
EVLADINA KAVUŞAN AİLE SAYISI 19 OLDU
Hacire Akar'ın oğlu Mehmet'in yanı sıra eyleme katılanlardan Hatice Ceylan'ın oğlu Cafer, Hüsniye-Hüseyin Kaya çiftinin kızları Mekiye, Halime Kadran'ın torunu Halil İbrahim, Necla-Metin Açan çiftinin oğlu Harun, Nizamettin-Aslıhan Eşrefoğlu çiftinin oğlu Hüseyin, Gevriye Ayhan'ın kızı Pelda, Melik Aslan'ın oğlu Volkan, Muhteber Birlik'in oğlu Veysi, Cahide Alkan'ın oğlu Mehmet Emin, Şahize Altınkaynak'ın kızı Halise Alptekin, Naime Dalmış'ın kızı Tekoşin Açar, Sait Açar'ın oğlu Haşim, Cemal Ertaş'ın oğlu Ramazan, Sever Fidan'ın oğlu Tayfur Fidan, Gülşen Çetin'in oğlu Erdal Çetin, FahrettinMeryem Akkuş çiftinin oğulları Erkan, Fattah-Perihan Kaya çiftinin oğlu Cuma ile en son Safiye-Mehmet Emin Coşkun çiftinin oğlu İbrahim Coşkun'un da teslim olmasıyla evlatlarına kavuşan aile sayısı 19 oldu.
'ÇOCUKLARIMIZA VE BİZE YAPTIKLARI ZULÜM YETER'
Bitlis'te 18 yaşında üniversite öğrencisiyken terör örgütü PKK tarafından kaçırıldığını belirttiği kızı Fadime için Kütahya'dan gelen Hatice Levent, 22 Eylül 2019'da HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önündeki evlat nöbetine katıldı. Tek isteklerinin evlatlarına kavuşmak olduğunu söyleyen Levent, kızına teslim olması için de çağrıda bulundu. Levent, "HDP binasının önünde 1 yıldan fazladır oturuyoruz. Evlatlarımızı bıraksınlar. Bizim evlatlarımızı değil, kendi evlatlarını dağa götürsünler. Acaba bizim evlatlarımızın ne suçu var. Çocuklarımıza ve bize yaptıkları zulüm yeter. Biz çocuklarımızı istiyoruz, çocuklarımız bize verin. Önce Allah'ım sonra Cumhurbaşkanı'mız Recep Tayyip Erdoğan ile İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan yardım bekliyoruz. Çocuklarımızı kurtarmalarını istiyoruz. Çocuklarımız o taşların arasında acaba ne yapıyorlar? Fadime'm beni duyuyorsan, gel teslim ol. Senin elim kalem tutuyordu. Sen kaleme layıksın, o silahları yerin dibine göm" dedi. DHA-Genel Türkiye-Diyarbakır Ahmet ÜN, Nurettin FİDANCAN
2020-11-02 15:05:40

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