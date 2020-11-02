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Mardin'de 4 ayda uyuşturucu operasyonlarında 426 kilo eroin ele geçirildi

DHA

Mardin'de 4 ayda uyuşturucu operasyonlarında 426 kilo eroin ele geçirildi


Selim KAYA/MARDİN, (DHA)MARDİN'de polis ekiplerince son 4 ayda düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında, 426 kilo 925 gram eroin ele geçirilerek, 422 kişi hakkında yasal işlem yapıldı. 
İl Emniyet Müdürlüğü'nce Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, temmuz ve ekim ayları arasında kent genelinde düzenlenen uyuşturucu operasyonlarının bilançosu açıklandı. 37'si uyuşturucu ticareti, 343'ü ise uyuşturucu kullanımına yönelik düzenlenen operasyonlarda toplamda 422 kişi hakkında yasal işleminin yapıldığı 4 ayda, 426 kilo 495 gram eroin, 8 kilo 752 gram metamfetamin, 16 kilo 574 gram esrar, 151 sentetik ecza, 8 captagon, 13 gram kokain maddesi, 194 uyuşturucu hap, 2.82 gram sentetik kannabinoid ele geçirildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Diyarbakır Selim KAYA
2020-11-02 17:37:08

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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