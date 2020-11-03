AK Parti Diyarbakır İl Başkanı Budak, koronavirüse yakalandı

DİYARBAKIR,(DHA)AK Parti Diyarbakır İl Başkanı Süleyman Serdar Budak, koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıkladı.
AK Parti Diyarbakır İl Başkanı Süleyman Serdar Budak, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Covid-19 testim pozitif çıktı. Hekimlerimizin kontrolünde evde tedavime başlandı. Hemşehrilerimden maske, mesafe ve hijyen kurallarına uyma konusunda titizlik göstermelerini istirham ediyorum. Dualarınızı beklerim" dedi.
DHA-Genel Türkiye-Diyarbakır DİYARBAKIR, (DHA)
2020-11-03 09:49:30
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