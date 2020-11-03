Tarihi geçen kışlık gıdalarla vatandaşı zehirleyeceklerdi, suçüstü yakalandılar

Diyarbakır’da tüketim tarihi geçen konserve ve turşu gibi kışlık gıdaları vatandaşa satmaya çalışanlar, Bağlar Belediyesinin yaptığı denetimlerde yakayı ele verdi.

Diyarbakır’ın merkez Bağlar ilçesinde kış mevsimi öncesinde gıda denetim ekipleri, toplum sağlığını korumak amacıyla çeşitli uygulamalar gerçekleştiriyor. Sabahın erken saatlerinde sahaya çıkan ekipler, gün boyu gıda ürünleri üretilen ve satışı yapılan işletmelerde uygulamalar yapıyor. Bu uygulamalar sırasında bazı iş yerlerinde son kullanma tarihi geçmiş kışlık ürünler bulundurulduğu tespit edildi. Bağlar Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler, turşu ve konserve gibi ürünlerle ilgili olarak iş yerlerine iş yerlerine yasal işlem uygularken, bu ürünler daha sonra imha edildi. AK Partili Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu’nun talimatıyla gerçekleşen denetimlerin aralıksız olarak devam edeceği kaydedildi.



"Gıda sağlığı ihmale gelmez"

İnsan sağlığını korumada gıda güvenliğinin önemli bir boyut kazandığı pandemi döneminde işletmelerin çok daha dikkatli olarak tedbir alması gerektiğini belirten Başkan Beyoğlu, "İnsan sağlığını korumak için en küçük ihtimalin bile dikkate alındığı ve hayati önem taşıdığı bir dönemde bu tür ihmallerin bedeli ağır olur. Hiç kimsenin vatandaşın sağlığını hiçe saymaya hakkı yok. İşletmelerimizden bu konularda çok daha dikkatli ve tedbirli davranmalarını bekliyoruz. Gıda sağlığı ile ilgili denetimlerimiz yıl boyu aralıksız şekilde yapılmaktadır. Bunun için kurmuş olduğumuz ekipler her zaman ve her koşulda sahada görev yaparak vatandaşın sağlığını korumaya gayret ediyor" dedi.

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