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Diyarbakır Özel Bower Hastanesinde en ağır beyin tümörü ameliyatları yapılabiliyor Bölgeden hasta göçüne gerek kalmadı

İHA

Diyarbakır Özel Bower Hastanesinde en ağır beyin tümörü ameliyatları yapılabiliyor Bölgeden hasta göçüne gerek kalmadı

Özel Bower Hastanesi Beyin ve Sinir Hastalıkları Cerrahisi Uzmanı Op. Dr. Abdullah Karakoç, tüm beyin tümörlerinin cerrahi tedavisini yapabilecek yüksek tıp teknolojisine ve deneyimli hekim kadrosuna sahip olduklarını belirterek, hastaların tedavi için diğer illere gitmesine gerek kalmadığını ifade etti.
Özel Bower Hastanesi Beyin ve Sinir Hastalıkları Cerrahisi Uzmanı Op. Dr. Abdullah Karakoç, beyin tümörü ameliyatları hakkında bilgi verdi. Beyin tümörünün yeni doğan döneminden ileri yaştaki kişilere kadar her yaşta görülebilen bir durum olduğunu belirten Op. Dr. Karakoç, beyin tümörünün, kafatası içinde bir basınca yol açtığını ve bu baskının beynin görevlerini tam olarak yerine getirememesine neden olduğunu söyledi. Op. Dr. Karakoç, “Hastalarımızın yaklaşık yüzde 60’ı şiddetli ve uzun süren bir baş ağrısı şikâyeti ile bize başvurur. Hastanın tüm verilerini ilgili diğer hekimlerle birlikte inceledikten sonra hastaya uygun tedavi şeklini ortaya çıkarıyoruz. Beyin tümöründe cerrahi tedavi, alanında deneyimli bir hekim tarafından ve yüksek teknolojilerle donatılan gelişmiş merkezlerde yapıldığında başarı oranı oldukça yüksektir” dedi.
Hastanede özel ışık filtreli cerrahi mikroskop kullandıklarını, böylece florasan ile boyanmış tümör dokusunu normal beyin dokusundan kolaylıkla ayırt edebildiklerini aktaran Op. Dr. Karakoç, bu teknoloji ile tümörü en az hasarla çıkarabildiklerini dile getirdi. Bu teknolojiyi kullanan sayılı merkezlerden biri olduklarını ifade eden Op. Dr. Karakoç, hastaların artık tedavi için diğer illere gitmelerine gerek kalmadığını söyledi.

Erken teşhis beyin tümörü tedavisinde başarı şansını yükseltir
Beyin hücrelerinden ya da beyni saran zarlardan kaynaklanan tümörlere, birincil beyin tümörü dendiğini bildiren Op. Dr. Karakoç, “Başka organdan kaynaklanıp beyne metastaz yapan tümörler ise ikincil beyin tümörü olarak adlandırılır. Şiddetli baş ağrısı, beyin tümörünün en yaygın belirtisi olsa da şiddetli ve uzun süren baş ağrısı, bayılma atakları, mide bulantısı ve kusma, yürümede ve günlük aktivitelerde dengesizlik, bilinç bulanıklığı, bulanık veya çift görme, hareketlerde yavaşlık, kol ve bacaklarda hissizlik, uyuşma, karakter ve davranış değişikliği gibi belirtiler de gösterebilir. Her beyin tümörü öldürücü etkiye sahip değildir. Erken teşhis ve doğru tedavi, başarılı bir sonuç için önemli etkenlerdir. Gelişkin tıp teknolojileri ve yeni tedavi yöntemleri sayesinde tümör cerrahisinde başarılı sonuçlar elde etmekteyiz. Her baş ağrısı tümör belirtisi olabilir mi, elbette hayır. Baş ağrısının migren, yüksek tansiyon, aşırı stres, kaygı gibi birçok nedeni olabilir. Beyin tümörlerinde ağrıyı genellikle dayanılmaz, ani ve kontrol edilemez oluşu ile tanırız. Her durumda doğru teşhisin konması için baş ağrısının nedeni belirlenmeli, zaman kaybetmeden bir hekime başvurmalısınız.. Beyin tümörünün toplumda görülme sıklığı 100 bin kişide 5 kişidir. Her hastalıkta olduğu gibi beyin tümörlerinde de erken teşhis çok önemli. Beyin tümörlerinde tanının erken konması, tedavinin başarısı için çok önemli. Bu amaçla kullandığımız görüntüleme yöntemleri oldukça ilerlemiş durumdadır. Beyin tümörlerinin tedavisinde esas yöntem cerrahi olarak çıkarılmasıdır. Ancak tümörün tipi, büyüklüğü ve yayılımı, hastanın genel ve nörolojik durumu bazen başka tedavileri devreye sokmamızı gerekli kılar” diye konuştu.

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