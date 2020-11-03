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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Korona virüse yakalanan 7 haftalık hamile kadın bebeğini kaybetti

İHA

Korona virüse yakalanan 7 haftalık hamile kadın bebeğini kaybetti

Diyarbakır’da yaşayan ZeynepErkan Günay çifti, korona virüse yakalandı ve karantinaya girdi. 7 haftalık gebelik yaşayan Zeynep Günay, virüse yakalanmasının 3’üncü gününde hastalık nedeniyle bebeğini kaybetti.
Diyarbakır’da yaşayan ZeynepErkan Günay çifti, geçtiğimiz aylarda korona virüse yakalandı. Çift, daha sonra filyasyon ekiplerinin gözetiminde karantinaya girdi. 7 haftalık gebelik yaşayan Zeynep Günay, karantina döneminde kanamalar yaşadı ve karantinada oldukları için kontrollere gidemedi. Karantina süreci bittikten sonra kontrole giden Günay çifti, bebeklerinin virüsü kapmalarının 3’üncü gününde gelişiminin durduğunu ve daha sonra bebeğin anne karnında hayatını kaybettiğini öğrendi. Zeynep Günay, bebeğin hayatını kaybetmesi ve o süreçte zehirlenmemesinin nedeninin bağışıklık sistemini güçlendiren gıdaları tüketmesi olduğunu öğrendi. Erkan Günay, hamile olan kadınların koronaya yakalandıklarında kendi başlarında tedbirler almayıp, kontrollere gitmeleri uyarısında bulundu.

"Gebelik yaşayan hastalar karantinada olsa bile mutlaka sağlık merkezine, doktorlarına ulaşmaları lazım"
Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Ferit Adıgüzel, hastanın kendilerine ilk defa gelmiş olduğunu söyledi. Hasta geldiğinde 7 haftalık gebeliği olduğunu belirten Op. Dr. Adıgüzel, "Hasta evde gebe ve korona olduğunu öğrendikten sonra karantinaya giriyor. Karantina sürecinde hastada bazı şikayetler oluşuyor. Düşük olabileceğiyle ilgili bazı belirtiler oluyor. Ona rağmen hasta, karantinada olduğu için herhangi bir sağlık merkezine müracaat etmiyor. Dolayısıyla hasta bize geldiğinde 7 haftalık bebeğini kaybetmişti. Gebelik sürecinde herhangi bir semptomu varsa, bir şikayeti varsa, bu bir kanama olabilir, bebeğin suyunun gitmiş olması olabilir, bunlarda mutlaka ve mutlaka öncelikle doktoruna, bir sağlık merkezine müracaat etmesi lazım. Bizim bu sözünü ettiğimiz hasta hiç doktora gitmemiş. O dönemde doktoruna müracaat etseydi, herhangi bir merkeze müracaat etseydi, mutlaka kurtulurdu diyemeyiz ama kurtulma ihtimali gelmemesine göre çok daha yüksek olurdu. Dolayısıyla bu tür şikayetleri olan hastalar karantinada olsa bile, ilgili birimlere müracaat edip kontrolü bir şekilde mutlaka sağlık merkezine, doktorlarına ulaşmaları lazım” dedi.

“Eşim korona olduktan 3 gün sonra bebeğin gelişimi durmuş”
Bebeklerini kaybeden Erkan Günay, korona virüsün "çocuklara zarar vermiyor" diye bir algının olduğunu söyledi. Eşiyle korona virüse yakalandıklarını aktaran Günay, "Lakin algıdan dolayı çocuğa da hiçbir şey olmayacağını düşündük. Gelen filyasyon ekibi de hamile bayanların ilaç kullanmayacağını bizlere söyledi. Biz de o yüzden hanıma ilaç kullandırmadık. Dolayısıyla 10 gün dışarı çıkmamız da yasak olduğu için hiçbir şekilde hanımı doktora götüremedik. Doktora götüremediğimiz için evde rahat olduğunu düşündük fakat daha sonra öğrendik ki çocuğa bulaşıyormuş. Bunun sebebi de annenin solunum sıkıntısı çektiğinden dolayı ciğerine daha fazla solunum sağlayamadığı gerekçesiyle çocuk çürüyebiliyormuş. Gelişimi olmuyormuş. 10 günlük karantina süremizden sonra biz eşimle birlikte hastaneye gittik, çocuğun durumunu öğrenmek için. Lakin gittiğimizde çocuk hayatını kaybetmişti, gelişimi durmuştu. Çocuk normalde o hafta 3 aylık olması gerekirken, yaklaşık 60 günlük kalmıştı. Ameliyatla çocuğu aldılar, eşimin bu süreçte zehirlenmemesinin en büyük sebebi, korona virüs sürecimizde beslenme sürecimizin kontrollü olması. Sarımsak, sirke, bağışıklık kazanacağımız ceviz, badem tarzı yiyeceklerle bağışıklığımızı kuvvetlendirdiğimizden dolayı eşim, bu süreçte zehirlenmeden kurtulmuştur. Bebeğin gelişim sürecinin durması doktorların söylediğine göre eşimin korona olmasının 3’üncü gününe denk geliyor. Eşim korona olduktan 3 gün sonra bebeğin gelişimi durmuş. Karantinada olduğumuz için doktora da gidemedik. Doktorla iletişime girmemek en büyük hatamız oldu. Bu süreçte doktorumuzu aramamız, testimizin pozitif olduğunu söylememiz gerekirdi. Doktora gittiğimiz zaman doktor bize dedi ki ‘Korona olduğunuz ilk gün bana gelseydiniz, her şey çok farklı olacaktı. Çocuğun gelişimi de devam edecekti, biz onun önlemini alırdık’ dedi. Özellikle hamile bayanlara sesleniyorum. Pozitif olduğunuz vakit hemen doktorunuzla irtibata geçin. Gerekli olan tüm önemleri onlar alacaktır. Kendi başınıza önlemler almaya kalkmayın. Sonuçta karnınızda bir can taşıyorsunuz. Biz bu hataya düştük, siz düşmeyin" diye konuştu.

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