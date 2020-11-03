HDP önündeki eylemde 428'inci gün



Mehmet Mucahit CEYLANNurettin FİDANCAN/DİYARBAKIR, (DHA)DİYARBAKIR'da terör örgütü PKK tarafından kaçırılan çocuklarının bulunmasını isteyen 154 ailenin HDP il binası önündeki oturma eylemi, 428'inci günde de sürüyor. 5 Mayıs 2019'da oğulları Yusuf'un (16) HDP'liler tarafından düğün aracı olarak süslenen minibüsle dağa kaçırıldığını belirterek, eşi Hediye Begdaş ile oturma eylemini sürdüren Celil Begdaş, evlat acısı gibi başka bir acının olmadığını belirterek, oğluna kaçıp teslim olması için çağrıda bulundu.

Diyarbakır'da yaşayan Mehmet Akar, geçen yıl 21 Ağustos'ta ortadan kayboldu. Akar'ın annesi Hacire Akar, 1 gün sonra HDP Diyarbakır il binası önüne geldi. Oğlunun HDP'liler tarafından dağa kaçırıldığını söyleyen anne Akar, il binası önünde oturma eylemi başlattı. Eylemin 3'üncü gününde ortaya çıkan Mehmet Akar, mahkemece ev hapsiyle cezalandırıldı. Oğluna kavuşup, eylemine son veren Hacire Akar, çocukları kayıp annelere çağrıda bulundu. Akar'ın çocuğuna kavuşması, çocukları terör örgütü PKK tarafından kaçırılan aileler için umut oldu. Akar'ın çağrısıyla harekete geçen çocukları kayıp aileler, 3 Eylül'de HDP binası önünde oturma eylemine başladı.

EVLADINA KAVUŞAN AİLE SAYISI 19 OLDU

Hacire Akar'ın oğlu Mehmet'in yanı sıra eyleme katılanlardan Hatice Ceylan'ın oğlu Cafer, Hüsniye-Hüseyin Kaya çiftinin kızları Mekiye, Halime Kadran'ın torunu Halil İbrahim, Necla-Metin Açan çiftinin oğlu Harun, Nizamettin-Aslıhan Eşrefoğlu çiftinin oğlu Hüseyin, Gevriye Ayhan'ın kızı Pelda, Melik Aslan'ın oğlu Volkan, Muhteber Birlik'in oğlu Veysi, Cahide Alkan'ın oğlu Mehmet Emin, Şahize Altınkaynak'ın kızı Halise Alptekin, Naime Dalmış'ın kızı Tekoşin Açar, Sait Açar'ın oğlu Haşim, Cemal Ertaş'ın oğlu Ramazan, Sever Fidan'ın oğlu Tayfur Fidan, Gülşen Çetin'in oğlu Erdal Çetin, FahrettinMeryem Akkuş çiftinin oğulları Erkan, Fattah-Perihan Kaya çiftinin oğlu Cuma ile en son Safiye-Mehmet Emin Coşkun çiftinin oğlu İbrahim Coşkun'un da teslim olmasıyla evladına kavuşan aile sayısı 19 oldu.

'SİZİ KANDIRIP SUÇ İŞLETEBİLİRLER, KANMAYIN KAÇIP TESLİM OLUN'

Diyarbakır'da yaşayan inşaat işçisi Celil Begdaş ile eşi Hediye Begdaş, 5 Mayıs 2019'da ortadan kaybolan oğulları Yusuf'un HDP'liler tarafından düğün aracı olarak süslenen minibüsle dağa kaçırıldığını ifade ederek, 4 Eylül 2019'dan beri oturma eylemini sürdürüyor. Oğlu Yusuf'a kaçıp teslim olması için çağrıda bulunan Celil Begdaş, teslim olanların daha sonra ailelerine kavuştuğunu anlatarak, şunları söyledi:

"Oğlum bu HDP binasından götürüleli 18 ay oldu. Buradaki bütün aileler perişan durumdadır. Ne gecemiz, ne de gündüzümüz var. Ne yaptığımızı bilmiyoruz. Çünkü evlat acısı kadar başka bir acı yok. Artık yeter. Bize diyorlar ki 'Meclis'e gelin'. Bizim ne işimiz var Meclis'te. Benim oğlum HDP'den götürüldü. Ben oğlumu HDP'den istiyorum. Oğlum gelene kadar buradan kalkmayacağım. Oğluma sesleniyorum, 'Sizi kandırıp, suç işletebilirler. 'Gidip ceza alırız' diye düşünebilirsiniz. Öyle bir şey yok. Onlara sakın kanmayın. Ceza yoktur. Hepiniz teslim olun. Dağdaki bütün çocuklar kaçsın teslim olsun. Devlet sizi getirip annesinin babasının kucağına teslim ediyor. 19 çocuk geldi. Allah razı olsun devletimiz hepsini ailesine teslim etti. İzmir depreminde hayatını kaybeden kardeşlerimize de Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyorum. Allah böyle bir acıyı bir daha göstermesin, devletimiz güçlüdür. İnşallah bunun altından da kalkarız hiç kimseye muhtaç olmadan."

DHA-Genel Türkiye-Diyarbakır Mehmet Mucahit CEYLAN, Nurettin FİDANCAN

2020-11-03 12:51:09



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