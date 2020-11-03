HDP önündeki eylemde 428'inci gün

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

HDP önündeki eylemde 428'inci gün

DHA

HDP önündeki eylemde 428'inci gün


Mehmet Mucahit CEYLANNurettin FİDANCAN/DİYARBAKIR, (DHA)DİYARBAKIR'da terör örgütü PKK tarafından kaçırılan çocuklarının bulunmasını isteyen 154 ailenin HDP il binası önündeki oturma eylemi, 428'inci günde de sürüyor. 5 Mayıs 2019'da oğulları Yusuf'un (16) HDP'liler tarafından düğün aracı olarak süslenen minibüsle dağa kaçırıldığını belirterek, eşi Hediye Begdaş ile oturma eylemini sürdüren Celil Begdaş, evlat acısı gibi başka bir acının olmadığını belirterek, oğluna kaçıp teslim olması için çağrıda bulundu.
Diyarbakır'da yaşayan Mehmet Akar, geçen yıl 21 Ağustos'ta ortadan kayboldu. Akar'ın annesi Hacire Akar, 1 gün sonra HDP Diyarbakır il binası önüne geldi. Oğlunun HDP'liler tarafından dağa kaçırıldığını söyleyen anne Akar, il binası önünde oturma eylemi başlattı. Eylemin 3'üncü gününde ortaya çıkan Mehmet Akar, mahkemece ev hapsiyle cezalandırıldı. Oğluna kavuşup, eylemine son veren Hacire Akar, çocukları kayıp annelere çağrıda bulundu. Akar'ın çocuğuna kavuşması, çocukları terör örgütü PKK tarafından kaçırılan aileler için umut oldu. Akar'ın çağrısıyla harekete geçen çocukları kayıp aileler, 3 Eylül'de HDP binası önünde oturma eylemine başladı.
EVLADINA KAVUŞAN AİLE SAYISI 19 OLDU
Hacire Akar'ın oğlu Mehmet'in yanı sıra eyleme katılanlardan Hatice Ceylan'ın oğlu Cafer, Hüsniye-Hüseyin Kaya çiftinin kızları Mekiye, Halime Kadran'ın torunu Halil İbrahim, Necla-Metin Açan çiftinin oğlu Harun, Nizamettin-Aslıhan Eşrefoğlu çiftinin oğlu Hüseyin, Gevriye Ayhan'ın kızı Pelda, Melik Aslan'ın oğlu Volkan, Muhteber Birlik'in oğlu Veysi, Cahide Alkan'ın oğlu Mehmet Emin, Şahize Altınkaynak'ın kızı Halise Alptekin, Naime Dalmış'ın kızı Tekoşin Açar, Sait Açar'ın oğlu Haşim, Cemal Ertaş'ın oğlu Ramazan, Sever Fidan'ın oğlu Tayfur Fidan, Gülşen Çetin'in oğlu Erdal Çetin, FahrettinMeryem Akkuş çiftinin oğulları Erkan, Fattah-Perihan Kaya çiftinin oğlu Cuma ile en son Safiye-Mehmet Emin Coşkun çiftinin oğlu İbrahim Coşkun'un da teslim olmasıyla evladına kavuşan aile sayısı 19 oldu.
'SİZİ KANDIRIP SUÇ İŞLETEBİLİRLER, KANMAYIN KAÇIP TESLİM OLUN'
Diyarbakır'da yaşayan inşaat işçisi Celil Begdaş ile eşi Hediye Begdaş, 5 Mayıs 2019'da ortadan kaybolan oğulları Yusuf'un HDP'liler tarafından düğün aracı olarak süslenen minibüsle dağa kaçırıldığını ifade ederek, 4 Eylül 2019'dan beri oturma eylemini sürdürüyor. Oğlu Yusuf'a kaçıp teslim olması için çağrıda bulunan Celil Begdaş, teslim olanların daha sonra ailelerine kavuştuğunu anlatarak, şunları söyledi:
"Oğlum bu HDP binasından götürüleli 18 ay oldu. Buradaki bütün aileler perişan durumdadır. Ne gecemiz, ne de gündüzümüz var. Ne yaptığımızı bilmiyoruz. Çünkü evlat acısı kadar başka bir acı yok. Artık yeter. Bize diyorlar ki 'Meclis'e gelin'. Bizim ne işimiz var Meclis'te. Benim oğlum HDP'den götürüldü. Ben oğlumu HDP'den istiyorum. Oğlum gelene kadar buradan kalkmayacağım. Oğluma sesleniyorum, 'Sizi kandırıp, suç işletebilirler. 'Gidip ceza alırız' diye düşünebilirsiniz. Öyle bir şey yok. Onlara sakın kanmayın. Ceza yoktur. Hepiniz teslim olun. Dağdaki bütün çocuklar kaçsın teslim olsun. Devlet sizi getirip annesinin babasının kucağına teslim ediyor. 19 çocuk geldi. Allah razı olsun devletimiz hepsini ailesine teslim etti. İzmir depreminde hayatını kaybeden kardeşlerimize de Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyorum. Allah böyle bir acıyı bir daha göstermesin, devletimiz güçlüdür. İnşallah bunun altından da kalkarız hiç kimseye muhtaç olmadan."
DHA-Genel Türkiye-Diyarbakır Mehmet Mucahit CEYLAN, Nurettin FİDANCAN
2020-11-03 12:51:09

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Meteorolojiden Diyarbakır için kuvvetli yağış uyarısı
YEREL HABERLER Meteorolojiden Diyarbakır için kuvvetli yağış uyarısı
Diyarbakır'da otomobil motosikletle çarpıştı: 1 ölü
YEREL HABERLER Diyarbakır'da otomobil motosikletle çarpıştı: 1 ölü
Korona virüse yakalanan 7 haftalık hamile kadın bebeğini kaybetti
YEREL HABERLER Korona virüse yakalanan 7 haftalık hamile kadın ...
Dağ taş demeden pedal çevirerek tarihi ve doğal güzellikleri tanıtıyorlar
YEREL HABERLER Dağ taş demeden pedal çevirerek tarihi ve doğal ...
Grip ve nezle olan vatandaşlar acile koştu, korona virüs riski arttı
YEREL HABERLER Grip ve nezle olan vatandaşlar acile koştu, korona ...
Diyarbakır Özel Bower Hastanesinde en ağır beyin tümörü ameliyatları yapılabiliyor Bölgeden hasta göçüne gerek kalmadı
YEREL HABERLER Diyarbakır Özel Bower Hastanesinde en ağır beyin ...
Tarihi geçen kışlık gıdalarla vatandaşı zehirleyeceklerdi, suçüstü yakalandılar
YEREL HABERLER Tarihi geçen kışlık gıdalarla vatandaşı ...
AK Parti Diyarbakır İl Başkanı Budak, koronavirüse yakalandı
YEREL HABERLER AK Parti Diyarbakır İl Başkanı Budak, koronavirüse ...
Çüngüş’te bağbozumu zamanı
YEREL HABERLER Çüngüş’te bağbozumu zamanı
Mardin'de 4 ayda uyuşturucu operasyonlarında 426 kilo eroin ele geçirildi
YEREL HABERLER Mardin'de 4 ayda uyuşturucu operasyonlarında 426 kilo ...
102 yaşındaki kadın korona virüsü yendi
YEREL HABERLER 102 yaşındaki kadın korona virüsü yendi
HDP önündeki eylemde 427'nci gün
YEREL HABERLER HDP önündeki eylemde 427'nci gün
Ergani'de uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı
YEREL HABERLER Ergani'de uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı
Kayapınar Belediyesi ‘İz bırakan şahsiyetleri’ gelecek kuşaklara tanıtıyor
YEREL HABERLER Kayapınar Belediyesi ‘İz bırakan şahsiyetleri’ ...
Diyarbakır'da tarihi eser operasyonu
YEREL HABERLER Diyarbakır'da tarihi eser operasyonu
Tarihi eseri jandarma ekiplerine satarken suçüstü yakalandılar
YEREL HABERLER Tarihi eseri jandarma ekiplerine satarken suçüstü ...
Aileler evlatlarını HDP'den istiyor
YEREL HABERLER Aileler evlatlarını HDP'den istiyor
Diyarbekirspor’dan galibiyet rekoru
YEREL HABERLER Diyarbekirspor’dan galibiyet rekoru
Bağlar Belediyesinden seyreltilmiş sınıflarda TYT-AYT kursu
YEREL HABERLER Bağlar Belediyesinden seyreltilmiş sınıflarda TYT-AYT ...
14 yıllık çocuk hasreti Diyarbakır'da son buldu Birçok ilde tüp bebek tedavisinde sonuç alamadı, Diyarbakır'da bu hasret sona erdi
YEREL HABERLER 14 yıllık çocuk hasreti Diyarbakır'da son ...
Diyarbakır Valisi Karaloğlu, Yenişehir ilçesinin şahlanması için projeleri değerlendirdi Yenişehir ilçesinin dev projeleri masaya yatırıldı, startlar başladı
YEREL HABERLER Diyarbakır Valisi Karaloğlu, Yenişehir ilçesinin ...
Koronavirüsü yenen ambulans şoförü: Ölümü hissetim
YEREL HABERLER Koronavirüsü yenen ambulans şoförü: Ölümü hissetim
Vali Karaloğlu, Hani’de ilçe değerlendirme toplantısına katıldı
YEREL HABERLER Vali Karaloğlu, Hani’de ilçe değerlendirme ...
HDP önündeki eylemde 426'ncı gün
YEREL HABERLER HDP önündeki eylemde 426'ncı gün

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X