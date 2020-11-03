Bağlar Belediyesinden çok amaçlı yeşil alan ve spor tesisleri projesi

AK Partili Diyarbakır’ın Bağlar İlçe Belediyesi Bağcılar Mahallesi Gökkuşağı evleri yakınlarında yapımına başladığı 25 bin metrekarelik yeşil alan projesi içerisinde spor alanları tesisleri ve bisiklet yolu gibi aktivitelere yer ayrılması en çok çocukları sevindirdi.

Bağlar Belediyesi, ilçenin yeşil alan potansiyelini yükseltmeye amacıyla 2020 yılı içerisindeki beşinci park projesini hayata geçiriyor. Bağcılar Mahallesi Haskir Caddesi üzerinde Gökkuşağı evleri yakınlarında hayata geçirilecek proje 25 bin metrekarelik alanıyla kentin en büyük sosyal donatı alanlarından olmasıyla dikkat çekiyor. Projenin içerisinde basketbol ve futbol sahaları, bisiklet yolu, yürüyüş parkurları, geniş alana hitap eden rekreasyon alanları ve dinlenme mekanları bulunacak şekilde tasarlanan projede Diyarbakır iklimine uygun ağaçlar ve yeşil alanlar inşa edilecek. Belediyenin başka bir kuruluştan destek almadan kendi imkanlarıyla hayata geçireceği projenin kısa zamanda tamamlanarak vatandaşların kullanımına açılması bekleniyor.



Çocuklar ile Başkan Beyoğlu arasında sıcak diyalog

Çok amaçlı proje çevre sakinlerini heyecanlandırırken, buna en çok sevinen kesim ise çocuklar oldu. İş makinalarının çalışmalarını ilgiyle takip eden vatandaşlar bölgenin nefes borusu olacak projeden duydukları memnuniyeti dile getirdi. Projenin yapıldığı alanda incelemelerde bulunarak çalışmaların startını veren Başkan Hüseyin Beyoğlu ile çocuklar arasında duygulandıran diyaloglar yaşandı. Çocuklar, gereksinimini duydukları spor sahalarına projede yer verilmesinden çok memnun kaldıklarını dile getirerek Başkan Beyoğlu’na teşekkür etti. Başkan Beyoğlu da “Her şey sizlerin huzurlu ve mutlu geleceği için diyerek yola çıktık. Size karşı görevimizi ifa ediyoruz” diyerek çocuklara eğitim hayatına önem vermeleri nasihatında bulundu.



“Çocuklarımız için huzur alanı olacak”

Bağlar’ı güzelleştirmek için büyük çaba ortaya koyduklarını belirten Başkan Beyoğlu, özverili çalışmalarından dolayı belediyenin ilgili birimlerine ve çalışanlarına teşekkür etti. Beyoğlu, “İlçemizi yeşil ve doğal alanlarla güzelleştirmeye devam ediyoruz. Burada 25 bin metrekarelik alanda içerisinde spor tesisleri, yürüyüş alanları, bisiklet yolu ve dinlenme alanları bulunan çok amaçlı park ve yeşil alan projemizi hayata geçiriyoruz. Vatandaşlarımız, özellikle de çocuklarımız için huzur alanı olacak inşallah. Bunları kendi imkanlarımızla yapıyoruz. Ekiplerimiz özverili bir şekilde çalışarak Bağlar halkına hizmetin en güzelini sunmaya çalışıyor” diye konuştu.

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