Kayapınar'da temizlik çalışmaları devam ediyor

Diyarbakır'ın Kayapınar İlçe Belediyesi, cadde ve sokaklarda temizlik çalışmalarını sürdürüyor.

Kayapınar Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Ünal Koç’un talimatları doğrultusunda, Temizlik İşleri Müdürlüğünce devam ettirilen temizlik çalışmaları kapsamında gece saatlerinde cadde ve sokaklarda 20 kişilik ekiple yıkama yapıldı. Temizlik İşleri Müdürünün bizzat katıldığı yıkama çalışmalarında, 6 temizlik aracı kullanılırken, 20 temizlik personeli görev yaptı. Gece geç saatlere kadar devam eden yıkama çalışmaları vatandaşlar tarafından takdir gördü. İlçenin belirli bölgelerinde başlatılan yıkama çalışmalarının ilçedeki tüm sokak ve caddeleri kapsayacağı bildirildi.

Kaymakamı Ünal Koç, Kayapınar Belediyesi olarak sorumluluk alanları içeresinde bulunan caddelerde çalışmaları büyük bir titizlikle sürdürdüklerini söyledi. Kaymakam Koç, "Özellikle pandemi sürecinde temizlik konusunda daha hassas olmamız gerekiyor. Belediye olarak bu süreçte temizlik konusunda daha duyarlı davranmaktayız. Vatandaşlarımızdan da aynı duyarlılığı beklemekteyiz. Yaşadığımız çevreyi temiz tutalım kurallara uyalım" dedi.

Vatandaşlar ise yapılan temizlik ve yıkama çalışmalarından dolayı Kayapınar Belediyesine teşekkür etti.

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