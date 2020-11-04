Başkan Beyoğlu’ndan sporculara malzeme dağıtımı

AK Partili Diyarbakır’ın Bağlar İlçe Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, Bağlar Belediyespor bünyesinde faaliyet gösteren futbolcular ile karatecilere spor malzemeleri desteğinde bulundu.

Bağlar Belediyesi, Bölgesel Amatör Futbol Liginde mücadele eden Bağlar Belediyespor’un futbol takımı ve milli takımlar seviyesine kadar yükselen karate takımının sporcularına malzeme desteğinde bulundu. Bağlar Belediyesi kapalı spor salonunda düzenlenen malzeme dağıtım törenine Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, Bağlar Belediyespor Kulübü Başkanı Ferit Tutşi, birim müdürleri, sporcular ve antrenörler katıldı. Hazırlanan malzemeleri kendi elleriyle sporculara takdim eden Başkan Beyoğlu, önemli mesajlar verdi.



“Yeteneklerinizin farkında olmalısınız”

Sporu yakından takip eden biri olduğunu belirten Başkan Beyoğlu, “Sizlerden çok şey bekliyoruz ve güveniyoruz. Sizi buraya taşıyan yeteneklerinizdir, bir defa bunun farkında olmalısınız. Var olan potansiyeli iyi değerlendirmek sizin elinizdedir. Bunun için çok çalışmamız, azimle ve kararlılıkla mücadele etmeniz lazım. Belediyemizin yanı sıra Diyarbakır’ın sizlerin elde edeceği başarılara ihtiyacı olduğunu unutmayın. Her zaman ve her koşulda spora ve sporcuya olan desteğimizi devam ettireceğiz” diye konuştu.

Törenin sonunda Başkan Beyoğlu ve sporcular hatıra fotoğrafı çekti.

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