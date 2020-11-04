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Tedbirlere uymayan 4 bin 426 kişiye 5 milyon 308 bin lira ceza

İHA

Tedbirlere uymayan 4 bin 426 kişiye 5 milyon 308 bin lira ceza

Diyarbakır’ın Yenişehir ilçesinde mart ayından bu yana korona virüs tedbirlerine uymayan 4 bin 426 kişiye toplam 5 milyon 308 bin 640 lira idari para cezası kesildi.
Yenişehir ilçesinde korona virüs tedbirlerini ihlal eden 4 bin 426 kişiye, toplamda 5 milyon 308 bin 640 lira para cezası kesildi. Bu kapsamda, testi pozitif çıkanlardan 269 kişiye 847 bin 300 lira, korona virüs temaslı ihlal eden 429 kişiye 1 milyon 341 bin 900 lira, izolasyon yükümlüklerini ihlal eden 293 kişiye 189 bin 793 lira, maske takmayan bin 348 kişiye 1 milyon 19 bin 878 lira, sosyal mesafeye uymayan 286 kişiye 234 bin 468 lira, tedbir alınamayan 170 iş yeri sahibine 105 bin 352 lira, 65 yaş üstü sokağa çıkmama ihlali olan 31 kişiye 10 bin 871 lira, 20 yaş altı sokağa çıkma ihlali 159 kişiye 94 bin 880 lira, 18 yaş altı sokağa çıkma ihlalinde 4 kişiye 2 bin 772 lira, sokağa çıkma yasağı ihlalinde 485 kişiye 656 bin 993 lira, yüzde 50 yolcu taşıma ihlali olan 95 araç şoförüne 28 bin 233 lira, seyahat belgesi olamadan seyahat eden 4 kişiye 4 bin lira ve parklarda yapılan idari işlemlerde 853 kişiye 772 bin 200 lira olmak üzere toplamda 4 bin 426 kişiye 5 milyon 308 bin 640 lira idari para cezası uygulandı.
Uyarılara uymayan 6 iş yeri ise kapatıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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