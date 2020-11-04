Silvan'da 73 kişinin korona virüs testi pozitif çıktı

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Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde son 3 günde 73 kişinin korona virüs testi pozitif çıktı.

Bir süre önce düşüşe geçen korona virüs, soğuk havaların kendini göstermesi ile birlikte tekrar yükselişe geçti. Silvan'da son üç günde 73 kişinin korona virüs testi pozitif çıktı. Testi pozitif çıkanların arasından 2 yaşında olan bir çocuğun da bulunduğu öğrenildi. Virüsün en çok ev ziyaretlerinde sosyal mesafeye ve maske kuralına uyulmamasından yayıldığı belirtilirken, yetkililer vatandaşları tedbirlere uymaları konusunda uyardı.

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