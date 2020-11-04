HDP önünde evlat nöbetine devam eden Cennet Kabaklı: "Oğlumu almadan gitmeyeceğim"

Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde oturma eylemi başlatan ailelerin evlat nöbeti 429’uncu gününde de devam ediyor.

Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçıran ailelerin 3 Eylül 2019'dan beri HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde başlattığı evlat nöbeti eylemi kararlılıkla sürüyor. Gaziantep'ten gelip 1 yıldan fazladır oturma eylemine devam eden Cennet Kabaklı, vatani görevi için usta birliğine giderken 2 Ekim 2015'te Tunceli'nin Pülümür ilçesinde teröristlerce kaçırılan oğlu Adil Kabakılı için HDP il binası önünde beklediğini ve oğlunu almadan da buradan kalkmayacağını söyledi. Cennet Kabaklı, "Benim oğlumu 2015 yılında usta birliğine giderken Tunceli Pülümür yolunda Müslüm Altıntaş'la beraber otobüsten indirilerek silah zoruyla kaçırdılar. 3 sene oğlumun vidosunu attılar. 3 seneye yakındır vidosunu atmıyorlar. Oğlumun suçu neydi? Oğlumu HDP alıp PKK’ya verdi. Bizim burada HDP binasının önünde durmamız, HDP’den istiyoruz. Çocuğum orada ıstırap içinde, zulüm içinde, ben burada öyle. Ben oğlumu almadan gitmeyeceğim" dedi.

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