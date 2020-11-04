Diyarbakır Büyükşehir Belediyesinin ücretsiz sinema gösterimleri başlıyor

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesinin, korona virüs salgını nedeniyle ara vermek zorunda kaldığı ücretsiz sinema gösterimleri yeniden başlıyor.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığının çocuklara yönelik düzenlediği ücretsiz sinema gösterimleri yeniden başlıyor. Çocukların sosyal yaşamlarına katkı sunmak ve sinema sanatını sevdirmek amacıyla yapılacak gösterimler 7 Kasım Cumartesi saat 11.00’da Tabaluga animasyon çizgi filmi ile start alacak ve kasım ayı boyunca her hafta sonu gösterimler aynı saate gerçekleşecek. Sezai Karakoç Kültür ve Kongre Merkezi sinema salonlarında gerçekleşecek gösterimlerde, genç bir kız ile beyaz aslanın arkadaşlığını konu alan Vahşi Dostum filmi de kasım ayı boyunca her cumartesi ve pazar günleri olmak üzere saat 14.00'da izleyiciyle buluşacak.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, çocuklara yönelik yapılacak sinema gösterimlerinde korona virüs salgınını göz önünde bulundurarak salonlara sosyal mesafe kuralı baz alınarak sınırlı sayıda izleyici kabul edecek. Film süresi boyunca salonda maske takmak zorunlu olacak.

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