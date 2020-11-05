Ergani'deki uyuşturucu operasyonuna 2 tutuklama

Esat TAŞTEKİN/ERGANİ (Diyarbakır), (DHA)DİYARBAKIR'ın Ergani ilçesinde polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda, 10 kilo 550 gram esrar ele geçirildi. Gözaltına alınan 2 kişi tutuklandı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekiplerince, şüphe üzerine durdurulan bir otomobilde yapılan aramada 10 kilo 550 gram esrar ele geçirildi. Otomobilde bulunan 2 şüpheli gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Diyarbakır / Ergani Esat TAŞTEKİN
2020-11-05 10:33:33
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