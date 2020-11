Başkan Beyoğlu'ndan üniversiteye hazırlanan öğrencilere jest

İzmir depreminde can kaybı artıyor

AK Partili Diyarbakır’ın Bağlar İlçe Belediyesi tarafından üniversiteye hazırlanan ihtiyaç sahibi öğrenciler için pandemi koşullarına uygun olarak dizayn edilen eğitim merkezinde öğrenim gören 212 öğrenciye belediye imkanlarıyla ücretsiz eğitim seti dağıtıldı.

Atıl durumda iken geçen yıl Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu’nun talimatıyla yenilenip modernize edilerek çok amaçlı eğitim merkezine dönüştürülen belediyeye ait kütüphane, yeni eğitim ve öğretim yılına hem dış taraftan hem de binanın içinden yapılan tadilat ile özel okulları aratmayan bir görüntü kazandı. Maddi imkanı olmadığı için özel kurslara gidemeyen 212 öğrenci şimdi belediyenin sunduğu imkanlar ve uzman eğitimciler tarafından üniversiteye giriş sınavlarına huzur içerisinde hazırlanıyor. TYTAYT kurslarına katılan öğrencilere Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu tarafından ikinci bir jest olarak ücretsiz yayın seti dağıtıldı. Setin içinde ders ve test kitaplarından soru bankasına kadar birçok alternatif yayın yer alıyor. Eşi Dürdane Beyoğlu ,Belediye Başkan Yardımcısı Ferit Tutşi ve birim müdürlerinin katılımı ile eğitim merkezini ziyaret ederek dersliklere giren Başkan Hüseyin Beyoğlu, sohbet edip öğütlerde bulunduğu öğrencilere yayın setlerini hediye etti.



“Pandemiye rağmen eğitime tam destek verdik”

Göreve geldikten sonra eğitime büyük destek sunduklarını belirten Beyoğlu, “Binanın önce bakım ve tadilatını yaptık. Ardında teknik imkanlarla donatarak modern bir eğitim merkezine dönüştürdük. Geçen yıl pandemiye rağmen burada ders gören öğrencilerimiz üniversite sınavlarında yüzde 80 gibi önemli bir oranda başarı sağladı. Bu yıl pandemi koşullarına göre hazırladık ve yeniledik. İnanıyorum ki burada eğitim gören çocuklarımız yarınların Türkiye’sinde önemli rol oynayacak. Amacımız devletini, milletini seven ve hizmet eden nesiller yetiştirmektir. Bunu da inşallah bu çocuklarımızla başaracağız. Gönül, sosyal ve hizmet belediyeciliği şiarıyla çalışıyoruz. 20 yılda yapılmayan hizmetleri bir buçuk gibi kısa zamanda yerine getirdik” dedi.



“Siyaset değil, hizmet yapıyoruz”

Kendilerinin siyaset değil hizmet yaptıklarını belirten Başkan Beyoğlu, “Belediyeciliğin gereği zaten budur. Kadirşinas Bağlar halkının buna ihtiyacı var. Geçen yıldan beri sayısız okulun bakım ve onarımını, yollarını, asfaltlamasını yaparak binlerce öğrencimize giysi, kırtasiye ve sosyal destek sağladık. Daima halkımızla birlikteyiz, onların derdiyle dertlenip ihtiyaçlarını karşılıyoruz, imkanlar dahilinde ve samimiyetle hizmeti her yere her kesime ulaştırmaya gayret ediyoruz. Gençlerimiz, çocuklarımıza tavsiyem daima çalışsınlar, azim ve kararlı bir şekilde mücadele ortaya koysunlar. Allah, çalışana yardım eder ve korur. Allah’ın izniyle bu ağır hastalığı hep beraber aşarak güzel günlere kavuşacağız” diye konuştu.

