Tatangalardan Diyarbekirspor’a çiçekli ziyaret

Diyarbekirspor, Ziraat Türkiye Kupası maçı için gittiği Sakarya’da yoğun ilgi ile karşılaştı.

Sakaryaspor’un Tatangalar isimli taraftar grubu yeşilkırmızılı kafileyi ziyaret ederek çiçek takdim etti ve “hoş geldiniz” dileğinde bulundu. Diyarbekirspor İkinci Başkanı ve Basın Sözcüsü Veysi Avşar ile görüşen Sakaryasporlu taraftarlar, geçmiş yıllarda aynı ligde mücadele verdikleri Diyarbekirspor ile dost ve kardeş olduklarını dile getirerek bu tablonun bundan sonra da devam edeceğini dile getirdi.

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